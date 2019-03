Mehrerer Explosionen haben am Sonntag und am Montag in Rheinland-Pfalz zwei Tote und zwei Verletzte verursacht. Der Tatverdächtige ist nicht mehr am Leben.

Arzt stirbt durch Sprengfalle

(dpa/lrs) - Ein 64 Jahre alter Mann ist in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte, kam der Arzt am Freitag nach ersten Ermittlungen durch eine vor seiner Praxistür angebrachte Sprengfalle ums Leben. Tatverdächtig ist demnach der 59-jährige Besitzer einer Landschaftsgärtnerei, der in der Nacht zum vergangenen Freitag in seinem Wohnhaus starb. Wie der Mann ums Leben kam, war am Montag noch unklar.

Bei einer weiteren Explosion wurden am Sonntag im ebenfalls im Kreis Kaiserslautern gelegenen Otterberg zwei Menschen verletzt, als ein manipuliertes Holzscheit in ihrem Kamin explodierte. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Menschen, die mit dem 59-Jährigen in Kontakt waren, gefährdet sein könnten.

Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann vor seinem Tod Vorkehrungen getroffen habe, um ihnen zu schaden. Die Polizei veröffentliche eine Mitteilung, in der der Tatverdächtige namentlich als Bernhard Graumann genannt wird. Er hatte mit den Geschädigten eine persönliche beziehungsweise geschäftliche Verbindung. Graumann stand zu den Personen in keinem guten Verhältnis. In beiden Fällen war es in der Vergangenheit bereits zu Konflikten gekommen.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Verstorbene vor seinem Tod Vorbereitungen getroffen hat, die andere Menschen an Leib und Leben gefährden könnten. Insbesondere Personen, die mit Graumann in problematischer privater oder geschäftlicher Beziehung standen, werden dringend gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unter der Telefonnummer +49 (0) 631 369 2660 hat die ermittelnde Sonderkommission ein Hinweistelefon eingerichtet.