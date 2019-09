Die Regierung in Moskau geht weiterhin mit voller Härte gegen Demonstranten vor, die sich der Staatsmacht entgegenstellen. Für den Wunsch nach mehr Demokratie riskieren die Aktivisten dabei ihre Freiheit.

Arrest für die Anführer, Gefängnis für die Teilnehmer

Die Regierung in Moskau geht weiterhin mit voller Härte gegen Demonstranten vor, die sich der Staatsmacht entgegenstellen. Für den Wunsch nach mehr Demokratie riskieren die Aktivisten dabei ihre Freiheit.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Gegen neun Uhr abends legte Ilja Asar seine Tochter, 20 Monate alt, schlafen und ging vor die Wohnungstür, um zu rauchen. Drei Polizisten tauchten auf, wollten ihn mitnehmen. Seinen Einwand, er könne sein Kind nicht allein lassen, ließen sie nicht gelten. „Ich schaffte es noch, meine Frau anzurufen, sie solle schnell nach Hause kommen“, sagte Asar später. Am Montagabend wurde der Moskauer Journalist und Bezirksabgeordnete Ilja Asar in Treppenhaus vor seiner Wohnung festgenommen. Als seine Frau Jekatarina eine halbe Stunde später eintraf, stand die Wohnungstür offen, drinnen schlief das Kleinkind, unversehrt.

Kein Ende der Festnahmen in Sicht

Die Repressalien gegen die Moskauer Opposition wollen nicht enden. In der Nacht auf gestern wurden auch die beiden Antikorruptionsaktivisten Ljubow Sobol und Nikolai Laskin festgenommen, wie Asar wegen Aufruf zu einer nicht genehmigten aber friedlichen Demonstration am vergangenen Samstag. Alle drei kamen wieder, aber ihnen drohen Ordnungsarreste bis zu 30 Tagen. Damit kämen sie noch glimpflich davon: Gestern wurde der Finanzmanager Wladislaw Siniza zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er hatte nach einer Demonstration Ende Juli, bei der die Sicherheitskräfte zahlreiche Demonstranten brutal verprügelt hatten, einen Tweet veröffentlicht: Jemand könne die Adressen der Einsatzpolizisten ausfindig machen und ihre Kinder ermorden. Sein Mitangeklagter Iwan Podkopajew erhielt drei Jahre Gefängnis, weil er Einsatzpolizisten mit Pfefferspray besprüht hatte. Der 25-jährige Danil Begljez wurde zu zwei Jahren verurteilt, er hatte einen Einsatzpolizisten am Arm festgehalten.

Gleichzeitig stellte das russische Ermittlungskomitee fünf der insgesamt 17 Strafverfahren gegen Teilnehmer der nicht genehmigten Proteste ein. Anderen Demonstranten aber drohen Haftstrafen wegen „lenkender Gesten“ oder digitalem „Aufruf zum Extremismus“. „Die Behauptungen, es gäbe in Moskau gewaltsame Unruhen, sind in sich zusammengefallen“, sagt Dmitri Muratow, Herausgeber der Zeitung Nowaja Gaseta, für die Ilja Asar schreibt. „Jetzt versuchen die Sicherheitsorgane, die Teilnehmer unter anderen Vorwänden zu belangen.“

Zehntausende Menschen demonstrieren in Moskau In Russland werden nicht alle Kandidaten zur Stadtratswahl in Moskau zugelassen. Dagegen protestieren Zehntausende Menschen in Moskau.

Die Proteste hatten Ende Juni begonnen, nachdem die Moskauer Behörden fast alle liberalen Oppositionskandidaten von den Stadtratswahlen am kommenden Sonntag ausgeschlossen hatten. Dmitri Gudkow, einer der abgewiesenen Kandidaten, schreibt auf Facebook: „Um die Gesellschaft einzuschüchtern, ist der Staat zu nächtlichen Durchsuchungen und Festnahmen von Leuten übergegangenen, die nur eine Schuld haben: Sie betrachten sich als Bürger.“

Vier Festnahmen in nur zwei Monaten

Gudkow kam erst am Montag nach 36 Tagen Arrest frei. Sein Schicksalsgenosse Ilja Jaschin wurde seit Ende Juli gar viermal festgenommen und zu insgesamt 41 Tagen Arrest verurteilt. Auch mehrere andere nicht anerkannte Kandidaten erhielten mehrwöchige Arreststrafen.

„Es gibt offenbar einen Kampf zwischen den Führern der Sicherheitsorgane und Topbeamten, die ihnen gegenüberstehen“, sagt der Menschenrechtler Lew Ponomarjow über die widersprüchlichen Gerichtsbeschlüsse. Hinter den harten Repressalien stehe Alexander Bastrykin, Chef des Ermittlungskomitees, der Wladimir Putin so seine Loyalität beweisen wolle. Aber einige milde Urteile zeugten von Gegendruck ziviler Kremlbeamter. „Wir sollten jetzt alle den Rücktritt Bastrykins fordern.“

Sergei Bojko und Mark Galperin, zwei weitere liberale Aktivisten wurden gestern tagsüber festgenommen, ebenfalls wegen mutmaßlicher Aufrufe zu der Demonstration von Samstag. Die Arreste gegen die Anführer der Straßenopposition dienen offenbar dazu, sie wochenlang auszuschalten, außerdem, um sie im Arrestantenalltag mit engen Zellen und stinkenden Matratzen zu zermürben. Zu dem verhängten Freiheitsentzug komme zusätzlich die Strafe viehischer Haftbedingungen, räsoniert der ebenfalls gestrichene Stadtratskandidat Wladimir Milow nach 30 Tagen Arrest. Ilja Jaschin aber twitterte nach über einem Monat hinter Gittern gestern: „Das Moskauer Stadtgericht hat meine Berufung geprüft und meinen Arrest um 50 Minuten verkürzt.“ Und das sei kein Scherz.