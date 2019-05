In einer abgelegenen Pension in Passau findet die Polizei drei Leichen - in den Körpern stecken Pfeile. Jetzt wurden in der Wohnung einer der Toten zwei weitere Leichen gefunden.

International 1 4 Min.

Armbrust-Fall in Passau: Erste Obduktionsergebnisse

In einer abgelegenen Pension in Passau findet die Polizei drei Leichen - in den Körpern stecken Pfeile. Jetzt wurden in der Wohnung einer der Toten zwei weitere Leichen gefunden.

(dpa) - Am Tag danach erinnert vor einer Pension in Passau nichts an das Drama, das sich dort am Wochenende abgespielt haben muss. Keine Polizei, keine Absperrungen, keine lauernden Fotografen. In einem Pensionszimmer hatten Mitarbeiter am Samstag drei Tote gefunden, in den Körpern steckten Pfeile.

Mordserie erschüttert Zypern - weitere Leiche entdeckt Auf der Touristeninsel Zypern hat die Polizei eine weitere Frauenleiche entdeckt.

Die Ermittler stellten zwei Armbrüste sicher. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gibt es den Erkenntnissen nach nicht.

In den Körpern von zwei Toten, die in einem Doppelbett lagen, steckten mehrere Pfeile, wie der Passauer Oberstaatsanwalt Walter Feiler sagte. Die dritte Tote, eine 30-Jährige aus Niedersachsen, die auf dem Boden lag, hatte einen Pfeil im Körper stecken. Was sich genau in dem Zimmer abspielte, sei weiterhin unklar. Die Leichen eines 53-jährigen Mannes und einer 33-jährigen Frau hätten Hand-in-Hand auf dem Bett gelegen.



Der 53-Jährige und die 33-Jährige waren dem Oberstaatsanwalt zufolge in einer Gemeinde im Westerwald in Rheinland-Pfalz gemeldet, die 30-Jährige in Wittingen. Laut Polizei war noch unklar, in welchem Verhältnis sie zueinander standen.

Im Fall der drei in einer Passauer Pension mit Armbrustpfeilen getöteten Menschen liegt mittlerweile ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Demnach wurden der Mann und die Frau, die gemeinsam in einem Bett lagen, jeweils durch einen Schuss ins Herz getötet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Passau am Dienstag sagte. Bei der 30-Jährigen, die in dem Zimmer auf dem Boden lag, sei ein Schuss in den Hals sofort tödlich gewesen.



Die beiden Leichen im Bett hätten weitere Pfeile aufgewiesen, die den Erkenntnissen nach jedoch erst nach den tödlichen Schüssen ins Herz abgeschossen worden seien. Bei keiner der drei Leichen gebe es Kampf- oder Abwehrspuren. Zudem seien in dem Pensionszimmer zwei Testamente gefunden worden, die von den beiden im Bett liegenden Personen stammten, sagte der Sprecher.

Zwei Frauen und ein Mann wurden am Samstag in einem Zimmer der Pension tot aufgefunden. Sie wurden mit zwei Armbrüsten niedergestreckt. Foto: AFP

Im Zusammenhang mit dem Passauer Armbrust-Fall haben Ermittler zwei weitere Leichen in Niedersachsen gefunden. Die Leichen der beiden Frauen waren am Vormittag in der Wohnung der 30-Jährigen entdeckt worden, die mit zwei anderen tot in einer Pension in Passau gefunden worden war. Eine der beiden Frauen soll die Lebenspartnerin der in Passau gestorbenen 30-Jährigen gewesen sein.

Nach der Entdeckung der zwei weiteren Leichen ist noch unklar, wie die beiden Frauen ums Leben gekommen sind. Offen sei auch, wie der Tod der beiden mit dem mysteriösen Passauer Armbrust-Fall mit drei Toten zusammenhängt, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Gifhorn.

In der Wohnung in Wittingen wurden - anders als in Passau - keine Armbrüste oder Pfeile gefunden, wie Polizeisprecher Thomas Reuter in Gifhorn sagte. „Die möglichen Zusammenhänge zu den Toten in Passau sind Gegenstand der Ermittlungen.“ Beamte hatten die Leichen in Wittingen entdeckt, als sie die Lebenspartnerin der 30-Jährigen über deren Tod informieren wollten.

Eine Obduktion soll nun Klarheit darüber bringen, wie die Frauen starben.

Zwei der drei Toten im bayerischen Passau stammten aus einem kleinen Ort bei Altenkirchen im Westerwald in Rheinland-Pfalz. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau am Montag. Fragen, ob sich möglicherweise zwei Beteiligte gegenseitig erschossen oder sich eine Person selbst tötete, bleiben zunächst offen. Ab dem 18. Lebensjahr können Armbrüste frei erworben werden, sagt am Sonntag ein Sprecher des Deutschen Schützenbundes in Wiesbaden.

Derweil geht der Betrieb in der Pension weiter seinen Gang. "Heute geöffnet" steht am Sonntag mit weißer Kreide auf einer Tafel geschrieben. Zum Sitzen im Biergarten unter den Kastanienbäumen ist es zwar zu kalt, aber die Wirtsstube ist rappelvoll. Es dringt Stimmengewirr nach draußen, Teller klappern. Das idyllisch und einsam gelegene Ausflugslokal ist in der Gegend beliebt.



"Klar haben wir das mitbekommen", sagt eine Frau, die selbst ganz aus der Nähe kommt. "Das ist schrecklich. Aber wir feiern jetzt Muttertag." Der Tisch sei schließlich schon reserviert gewesen. Auch andere Gäste wollen sich nicht den Appetit verderben lassen.



Die Pension liegt am Waldrand, Nadelbäume wiegen sich im Wind. Die Ilz schlängelt sich durch das Tal, als wäre nichts gewesen. Die Regenwolken haben sich verzogen, der Geruch von feuchtem Waldboden vermischt sich mit dem von Schweinsbraten. "Hier können Sie sich erholen, entspannen und wieder Ihre innere Ruhe finden", wirbt die Wirtsfamilie auf der Homepage.

Nach Angaben der Polizei stammten die Toten aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Es sei noch völlig offen, wie die drei Menschen ums Leben kamen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Zu den drei Toten will sich die Familie nicht äußern. "Keine Zeit", wimmelt eine Frau ab und verschwindet in der Küche. Im Stockwerk darüber liegen die Pensionszimmer. Dort bezieht gerade eine junge Frau die Betten. Sofort stürmt ihre Kollegin herbei, hebt abwehrend die Hände. "Wir geben keinen Kommentar dazu." Die beiden verschwinden im Bügelzimmer.



"Die können doch auch nichts dafür", meint eine junge Frau, die vor dem Wirtshaus gerade einen Kinderwagen aus dem Auto hievt. "Stell dir vor, du bist das Zimmermädchen und entdeckst die Leichen ..." Sie bricht mitten im Satz ab. "Das ist wie ein schlechter Krimi", sagt ihr Mann und schüttelt den Kopf. Dann verabschieden sie sich. Das Mittagessen warte schon auf sie.

Wer Suizidgedanken hat, sollte mit vertrauten Menschen darüber reden. Oft hilft bereits ein Gespräch, die Situation, zumindest für den Moment, zu verbessern. Wer darüber hinausgehende Hilfsangebote in Anspruch nehmen will, oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich an SOS Détresse unter 00352-454545 wenden.