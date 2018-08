Arizona nimmt Abschied von John McCain

Im Kapitol in Phoenix fand am Mittwoch eine Trauerfeier für den im Alter von 81 Jahren verstorbenen Senator statt. Der Trump-Gegner McCain war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der aktuellen amerikanischen Politik.

Tom RUEDELL Im Kapitol in Phoenix fand am Mittwoch eine Trauerfeier für den im Alter von 81 Jahren verstorbenen Senator statt. Der Trump-Gegner McCain war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der aktuellen amerikanischen Politik.

(tom/afd/dpa) - Der US-Staat Arizona hat sich am Mittwoch mit einer Trauerfeier von seinem Senator John McCain verabschiedet. McCain war am Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors verstorben. Am Mittwoch, dem Tag der Trauerfeier, wäre er 82 Jahre alt geworden. McCains Leichnam wurde im Kapitol von Arizona in Phoenix aufgebahrt. Am Donnerstag soll der Verstorbene in einer öffentlichen Prozession zur Baptistenkirche im Norden von Phoenix gebracht werden, wo eine Gedenkveranstaltung geplant ist.

"Er hat sein Leben dem Dienst an seinem Vaterland verschrieben", erklärte Jon Kyl, ehemaliger Senator für Arizona, während der Trauerfeier in der Rotunde des Parlaments, an der auch MacCains Witwe Cindy und die Kinder des Ehepaars teilnahmen. Angehörige der Nationalgarde hatten den Sarg des ehemaligen Jagdpiloten, bedeckt mit einem Sternenbanner, ins Capitol getragen. Vor der Tür stand ein Spalier aus Soldaten, Feuerwehrleuten und Polizisten.

Trump würdigt McCain doch Ein Trauerspiel im doppelten Wortsinn: Nach massivem Druck hat sich US-Präsident Trump dann doch noch zu einer Würdigung der Dienste John McCains hinreißen lassen. Der verstorbene Senator galt als einer von Trumps schärfsten Widersachern.

McCain hatte die Präsidentschaftswahl 2008 gegen Barack Obama verloren. Er war insgesamt sechsmal als Vertreter von Arizona in den US-Senat gewählt worden. Sein Tod hat die amerikanische Politik nicht kalt gelassen.

Am Freitag soll die Leiche des Senators im Kapitol in der US-Hauptstadt Washington aufgebahrt werden. Wie schon in Phoenix werden auch dort Bürger die Möglichkeit haben, sich von dem republikanischen Ausnahmepolitiker zu verabschieden. Für den Samstag ist ein Staatsakt in Washington vorgesehen, an dem die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und George W. Bush teilnehmen werden, nicht aber Donald Trump. Die Teilnahme des amtierenden Präsidenten hatte sich McCain noch zu Lebzeiten ausdrücklich verbeten.

Das Begräbnis wird am Sonntag im engsten Familienkreis auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis, nahe Washington, stattfinden.