Die italienische Regierung hat der "Aquarius" mit 629 Flüchtlingen an Bord den Hafenzugang verweigert und sie nach Spanien geschickt. Jetzt könnte allerdings auch Korsika angesteuert werden.

"Aquarius" könnte in Korsika aufgenommen werden

(dpa) - Der Chef des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, hat die Aufnahme des Rettungsschiffs "Aquarius" in einem Hafen der französischen Mittelmeerinsel vorgeschlagen.



"Mangel an Lebensmitteln, schlechte Wetterbedingungen und ein zu weit entfernter spanischer Hafen: Wegen der Dringlichkeit schlägt der korsische Exekutivrat (der Hilfsorganisation) SOSMedFrance vor, die Aquarius in einem korsischen Hafen aufzunehmen", teilte der nationalistische korsische Regionalpolitiker am Dienstag via Twitter mit.



Manque de vivres, mauvaises conditions météo, et port espagnol trop éloigné : face à l'urgence, le Conseil exécutif de Corse propose à @SOSMedFrance d'accueillir l'#Aquarius dans un port #Corse — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) 12. Juni 2018

Der korsische Exekutivrat ist eine Regionalregierung mit weitgehenden Kompetenzen beispielsweise in der Wirtschaftsentwicklung. Ob die Offerte mit der französischen Zentralregierung in Paris abgestimmt ist, blieb offen. Bisher hatte sich Paris nicht zu dem Streit um die "Aquarius" geäußert.



Überfahrt nach Spanien vorbereitet



Das Rettungsschiff bereitete eine mögliche mehrtägige Überfahrt mit den aufgenommenen Migranten nach Spanien vor, nachdem die italienische Regierung den Hafenzugang verweigert hatte. Nach dem Plan der italienischen Behörden sollten zwei italienische Schiffe einige der Migranten übernehmen und alle sollten dann gemeinsam nach Valencia fahren, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am Dienstag mit.



Die "Aquarius" kreuzt regelmäßig im südlichen Mittelmeer, um Migranten aus seeuntüchtigen Booten zu retten und nach Italien zu bringen.



Die Organisation kritisierte, dass die erschöpften Migranten so weitere vier Tage auf See überstehen müssten. "Die bessere Option wäre, die Geretteten im nächstgelegenen Hafen an Land gehen zu lassen, wonach sie dann nach Spanien oder in ein anderes sicheres Land gebracht werden können", hieß es.



Ärzte ohne Grenzen drängt EU-Mitgliedsstaaten, die sofortige Ausschiffung der 629 Menschen an Bord der #Aquarius im nächsten sicheren Hafen zu ermöglichen. Eine 4-tägige Fahrt nach #Valencia wäre riskant bei einem überfüllten Schiff und schlechtem Wetter. https://t.co/gZibLmYP6Z — Ärzte ohne Grenzen (@msf_de) 12. Juni 2018

Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée, der die "Aquarius" gehört, hatten den italienischen Behörden am Montag ihre Bedenken vor der mehrtägigen Überfahrt mitgeteilt. Mit 629 Geretteten ist das Schiff überladen und die Wetterbedingungen verschlechtern sich.