Keine Stadt in Lateinamerika ist von Corona so hart getroffen wie Ecuadors Metropole Guayaquil. Die Hafenstadt hat mehr Todesopfer als andere Ländern zusammen.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko-Stadt)



Wenn Mauricio Morales von dem erzählt, was sich gerade in seiner Heimatstadt Guayaquil abspielt, dann ringt er erst nach Worten und sagt dann: „Apokalyptisch, so stelle ich mir Krieg vor “. Der 39 Jahre alte Informatiker erzählt dann von Leichen auf den Straßen, Särgen auf Bürgersteigen, panischen Mitbürgern, überforderten Krankenhäusern, und er erzählt auch die Geschichte seines Schwiegervaters.

Er verstarb an einem Donnerstag Ende März zu Hause an den Komplikationen einer Operation ...