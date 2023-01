Joseph Ratzinger wollte, dass sämtliche Notizen nach seinem Tod vernichtet werden. Das wäre aus Sicht eines Missbrauchsexperten fatal.

International 4 Min.

Benedikt XVI.

Anwalt kritisiert angekündigte Vernichtung von Papst-Notizen

Joseph Ratzinger wollte, dass sämtliche Notizen nach seinem Tod vernichtet werden. Das wäre aus Sicht eines Missbrauchsexperten fatal.

(KNA) - Der mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen im Erzbistum München-Freising befasste Rechtsanwalt Ulrich Wastl sieht die angekündigte Vernichtung von Aufzeichnungen des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. kritisch. „Für eine fundierte Aufarbeitung wäre dies ein Schlag ins Gesicht“, sagte Wastl, dessen Kanzlei vor einem Jahr ein Missbrauchsgutachten im Auftrag des Erzbistums vorgelegt hatte, der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag).

„Benedikt hat dem Papsttum neue Möglichkeiten eröffnet" Der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich zeigt sich betroffen vom Tod des früheren Papstes. Das hat auch persönliche Hintergründe.

Der Rechtsanwalt meint: „Es wäre aber auch für die Kirche schädlich. Es blieben nur noch Fragen, wie beispielsweise: Gab es eine derartige Bitte des verstorbenen Papstes überhaupt? Geht es wieder nur um die einseitige Deutungshoheit? Was gilt es zu verbergen?“

Anfang Januar hatte der Privatsekretär von Benedikt XVI., Erzbischof Georg Gänswein, in einem jüngst veröffentlichten Buch mitgeteilt, der verstorbene frühere Papst habe ihn beauftragt, sämtliche Notizen nach seinem Tod zu vernichten. Derzeit läuft eine Feststellungsklage eines mutmaßlichen Missbrauchsopfers aus dem oberbayerischen Garching an der Alz, die klären soll, ob Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., als Münchner Erzbischof (1977-1982) durch sein Handeln oder Unterlassen in einem Missbrauchsfall zu Schadensersatz verpflichtet gewesen wäre.

Kardinal bittet Opfer um Entschuldigung Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat ein Jahr nach Veröffentlichung eines Aufsehen erregenden Gutachtens über Missbrauchsfälle in seinem Bistum erneut bei den Betroffenen um Entschuldigung gebeten. „Für das damit verbundene Leid werde ich immer in der Verantwortung stehen und bitte darum nochmals um Entschuldigung“, sagte der Erzbischof von München und Freising am Dienstag. „Ich kann Geschehenes nicht rückgängig machen, aber jetzt und zukünftig anders handeln. Und das tue ich.“ Als Reaktion auf das Gutachten wurde eine neue Stabsstelle eingerichtet „Seelsorge und Beratung für Betroffene von Missbrauch und Gewalt“ und mehr unabhängige Ansprechpersonen zur Verfügung gestellt. Die Stabsstelle wird geleitet von Pfarrer Kilian Semel, der selbst von einem Priester als Kind missbraucht wurde. Er wird unterstützt von zwei Psychologinnen mit Therapieerfahrung. Semel berichtete von bisher 100 Personen, die angerufen hätten. Im Erzbistum München-Freising wurde nach dem alten Verfahren (vor 2021) 53 Mal Betroffenen Geld bis zum damaligen Höchstbetrag von 5.000 Euro überwiesen. Nach dem neuen Verfahren, bei dem in Deutschland bis zu 50.000 Euro gezahlt werden können, wurden bis Ende vergangenen Jahres 54 Anträge gestellt. Außerdem würden Therapie- und Anwaltskosten übernommen.

Zweifel am Nachdruck

Rechtsanwalt Wastl sagte der „Süddeutschen Zeitung“ Ratzinger sei zwar an Aufklärung und Aufarbeitung interessiert gewesen, „es gab zumindest viele Vorschriften in diese Richtung. Ob diese mit Nachdruck verfolgt wurden, daran habe ich meine Zweifel.“ Die Anwälte der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl stellten damals in ihrem Gutachten die Behauptung von Benedikt XVI. infrage, er habe 1980 nichts von der Vorgeschichte des betreffenden Priesters als Missbrauchstäter gewusst.

Geht es wieder nur um die einseitige Deutungshoheit? Was gilt es zu verbergen? Ulrich Wastl, Rechtsanwalt

Was die weitere Aufklärung von Missbrauchsfällen im Erzbistum München-Freising angehe, sehe er noch Luft nach oben, sagte Wastl. Manche Gemeinden bräuchten mehr Zuwendung.

Bis zuletzt belastet vom Missbrauchsskandal Joseph Ratzinger, der als Benedikt XVI. knapp acht Jahre lang Papst war, ist tot. Auf seiner Amtszeit liegt ein langer Schatten.

„Die Bistumsspitze hätte schon viel früher hinfahren und die Leute fragen müssen: Wie geht es euch? Diese aktiven Laien sind in Teilen natürlich überfordert. Es bräuchte ein von außen kommendes Kriseninterventionsteam, das sich aus nicht überwiegend auf der Gehaltsliste der Diözese stehenden Personen zusammensetzt.“



Auch staatliche Unterstützung bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche wäre „sehr sinnvoll“, so Wastl. „Vielleicht steht sich die Institution Kirche selbst im Wege, weil sie noch immer an die Selbstheilungskräfte glaubt. Das funktioniert aber nicht.“