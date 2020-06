Im Zuge der "Black Lives Matter"-Proteste mehren sich in Belgien die Proteste gegen Standbilder, die die Kolonialherrschaft des Landes glorifizieren. Die Stadt Antwerpen schafft jetzt Fakten.

Antwerpen entfernt Statue von König Leopold II.

Tom RUEDELL Im Zuge der "Black Lives Matter"-Proteste mehren sich in Belgien die Proteste gegen Standbilder, die die Kolonialherrschaft des Landes glorifizieren. Die Stadt Antwerpen schafft jetzt Fakten.

Nach zahlreichen Protesten aus der belgischen Bevölkerung hat die Stadtverwaltung von Antwerpen am Dienstagmorgen eine Statue von König Leopold II. vom Sockel entfernen lassen. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AFP.

Leopold II. regierte Belgien von 1865 bis 1909. Unter seiner Herrschaft errichtete Belgien im Kongo ein Kolonialregime, das als eines der gewalttätigsten in der Geschichte gilt.

Wegen dieser brutalen Kolonialherrschaft ist das Andenken an den damaligen Monarchen seit Langem umstritten.

Wie in zahlreichen anderen Ländern weltweit beteiligten sich nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis auch in Belgien Tausende Menschen an Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Seit Beginn der Proteste wurden landesweit mehrere Statuen und Büsten von Leopold II. beschmiert.

Auf die jetzt abgebaute Statue aus Antwerpen ist vergangene Woche ein Brandanschlag verübt worden. Das Standbild soll jetzt im Middelheim-Museum in Antwerpen restauriert und danach dort aufbewahrt werden. Ein Sprecher der Stadt Antwerpen deutete an, dass die Statue nicht mehr an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren werde - dort werde wohl nach einer geplanten Umgestaltung kein Platz mehr sein.

Seit 2018 hatte eine Plakette auf den geschichtlichen Hintergrund hingewiesen.

(mit AFP)

