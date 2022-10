"La Russa, Garbatella hasst dich" - der Spruch trägt die Handschrift von Antifa-Aktivisten, die die Parteizentrale der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia beschmierten.

International 2 Min.

"Der Widerstand geht weiter"

Antifa-Aktivisten bedrohen Präsidenten des italienischen Senats

"La Russa, Garbatella hasst dich" - der Spruch trägt die Handschrift von Antifa-Aktivisten, die die Parteizentrale der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia beschmierten.

(dpa) Antifa-Aktivisten bedrohten den neuen Präsidenten des italienischen Senats, Ignazio La Russa, auf einem Banner, das sie in der Nähe des Kolosseums und an einer postfaschistischen Parteizentrale in Rom entrollten. „Willkommen, Präsident La Russa. Der Widerstand geht weiter“, stand am Freitagabend auf einem Banner, das von der Gruppierung „Cambiare rotta“ (Kurswechsel) unterzeichnet war und von der Polizei schnell entfernt wurde. Auf ihrer Facebook-Seite fügte die Gruppe hinzu: „Wir freuen uns darauf, ihr und dem Parlament die Bedeutung des militanten Antifaschismus zu zeigen.“

Im römischen Stadtteil Garbatella, wo Giorgia Meloni, die wahrscheinlich zukünftige Premierministerin, aufwuchs und Ende 2012 zusammen mit Ignazio La Russa die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia gründete, wurde die Parteizentrale mit dem Spruch „La Russa, Garbatella hasst dich“ und der Unterschrift der Antifa neben einem fünfzackigen Stern beschmiert. Dieses Bild könnte an das Emblem der linksextremen bewaffneten Gruppe „Rote Brigaden“ erinnern, die in den 1970er Jahren zahlreiche Morde beging, darunter 1978 den Staatsmann Aldo Moro.

Italiens Rechte wählen Lega-Politiker an Parlamentsspitze Ein erzkatholischer Abgeordneter wurde am Freitag zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses in Rom gewählt.

Giorgia Meloni verurteilte „einen Verweis auf tragische Jahre, die wir nicht wieder erleben wollen. Unsere Verpflichtung ist es, die Nation zu vereinen, nicht zu spalten“, sagte sie am Samstag auf Twitter.

Meloni sagt, dass sie das Land vereinen und nicht spalten wollen. Und sie haben La Russa und Fontana gewählt. Wie wäre es gewesen, wenn sie es hätten spalten wollen? Andrea Orlando, demokratischer Abgeordneter

Opposition verurteilt den „niederträchtigen Akt“

In der Opposition verurteilte die Fraktionsvorsitzende der Demokratischen Partei (PD, linksgerichtet) „einen niederträchtigen Akt“, während der Betroffene „den politischen Kräften, die ihre Solidarität ausgedrückt haben, dankte“.

Die Wahl von Ignazio La Russa, einem Sammler von Büsten und Medaillen mit dem Bildnis von Benito Mussolini, am Donnerstag löste eine heftige Polemik aus, zumal am Freitag ein ultrakonservativer Katholik, Lorenzo Fontana, Mitglied von Matteo Salvinis Lega, zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt wurde. „Meloni sagt, dass sie das Land vereinen und nicht spalten wollen. Und sie haben La Russa und Fontana gewählt. Wie wäre es gewesen, wenn sie es hätten spalten wollen?“, twitterte der demokratische Abgeordnete Andrea Orlando ironisch.

Meloni will eine „bella figura“ machen Nach ihrem Wahlsieg versucht Giorgia Meloni eine kompetente, möglichst unideologische Regierung zusammenzustellen.

Die Nummer zwei der PD, Peppe Provenzano, verurteilte „einen Wettbewerb des Extremismus“. Unterdessen stellte die rechtsradikale Koalition aus Fratelli d'Italia, Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia ihre tiefe Spaltung in Bezug auf die Regierungsbildung zur Schau. Giorgia Meloni ist insbesondere gegen die Ernennung einiger von Silvio Berlusconi vorgeschlagener Persönlichkeiten, deren Senatoren bei der Wahl von Ignazio La Russa mehrheitlich nicht anwesend waren, um Druck auf sie auszuüben. Giorgia Meloni betont, dass sie in der Frage der Ressortverteilung nicht nachgeben werde: „Ich bin nicht erpressbar“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.