Anschlag in Straßburg: fünf Personen festgenommen

Fünf Familienmitglieder im Alter zwischen 32 und 78 Jahren sollen dem Straßburg-Attentäter Chérif Chekatt die Tatwaffe besorgt haben.

(AFP/mth) - Am Dienstagmorgen wurden im Elsass fünf Personen im Zusammenhang mit dem Anschlag von Straßburg am 11. Dezember festgenommen. Sie werden verdächtigt, dem Täter Chérif Chekatt die Tatwaffe beschafft zu haben. Dies berichteten am Dienstagmorgen französische Medien unter Berufung auf Ermittlungskreise. Die fünf festgenommenen Personen, eine Frau und vier Männer, sind zwischen 32 und 78 Jahre alt und gehören zu ein und derselben Familie.

Die Antiterrorfahnder der "sous-direction anti-terroriste " (Sdat) verdächtigen die Festgenommenen, Chekatt den antiken 8-mm-Revolver beschafft zu haben, mit dem er am 11. November im Zentrum von Straßburg fünf Menschen tötete, bevor er von der Polizei erschossen wurde.