Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat ihre Wiederwahl so gut wie in der Tasche. Aber die Sozialistin wird vor allem für den Dreck in der Stadt kritisiert.

Anne Hidalgo, die Königin der Radfahrer

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris) Anne Hidalgo lässt sich gerne auf dem Fahrrad fotografieren – erst recht in Wahlkampfzeiten. Am vergangenen Sonntag radelte die Pariser Bürgermeisterin auf den „Corona-Radwegen“ durch die Hauptstadt. Jenen 50 Kilometern also, die sie auf dem Höhepunkt der Corona-Krise als „pistes cyclables“ ausweisen ließ, um den Parisern den ansteckungsfreien Weg zur Arbeit zu ermöglichen. Auf der Rue de Rivoli vor dem Louvre, wo sich sonst die Autos stauen, waren nur noch Radler unterwegs ...