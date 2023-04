Die deutsche Außenministerin muss bei ihrer Antrittsvisite jede Menge widerstreitende Interessen bündeln.

Deutschland und China

Annalena Baerbocks China-Besuch wird zur heiklen Mission

Die deutsche Außenministerin muss bei ihrer Antrittsvisite jede Menge widerstreitende Interessen bündeln.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

So hatte sich Annalena Baerbock das nicht vorgestellt. Ohnehin ist für die deutsche Außenministerin ihr erster Besuch in Peking eine heikle Angelegenheit. Denn die Vorstellung der grünen Chefdiplomatin von der richtigen China-Politik unterscheidet sich deutlich von dem, was Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für klug und angemessen hält. Und als ob diese regierungsinterne Uneinigkeit nicht reichen würde, hat ihr nun auch noch Frankreichs Präsident den Job sauer gemacht: Was Emmanuel Macron am Osterwochenende nach einem sechs Stunden währenden Treffen mit Präsident Xi Jinping auf dem Rückflug der EU empfahl, sorgte im Auswärtigen Amt für mehr als nur Stirnrunzeln.

Europa solle sich vor dem Hintergrund der Spannungen um Taiwan hüten, sich als „Vasallen“ der USA zu verstehen und „in Krisen verwickelt zu werden, die nicht unsere sind“, befand Macron. Und erneuerte seine alte Vision: Die EU solle sich anstrengen, endlich unabhängiger von den Vereinigten Staaten zu werden und zur „dritten Supermacht“ in der Welt.

Eine Erkundungsvisite

„Von allen guten Geistern verlassen“ schalt daraufhin der Chef-Außenpolitiker der Union, Norbert Röttgen, Macron. In der Opposition kann man sich das gut leisten; als Regierende und so knapp vor dem Antrittsbesuch tut man klugerweise, als hätte man nichts gehört. Erst recht, wenn man den China-Aufenthalt als Erkundungsvisite versteht. Und exakt das ist wohl Baerbocks Vorstellung: anschauen, fragen, zuhören - und sich ein eigenes Bild machen, wie Chinas Staatsführung im Jahr zwei des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und im Jahr vier nach Ausbruch der Pandemie verfasst ist: politisch, wirtschaftlich, menschenrechtlich und überhaupt.

Baerbock lässt also Macron bis zu ihrer Abreise am Mittwochabend unkommentiert. Die Zusammenstellung ihrer Delegation sagt aber viel: Anders als der Kanzler lässt sich Baerbock nicht von Wirtschaftsbossen begleiten. Und sie bleibt zwei Tage, nicht nur elf Stunden wie Scholz.

Wie Baerbocks Gastgeber den Besuch verstanden wissen wollen, ist in den chinesischen Zeitungen nachzulesen. In der „China Daily“ steht, dass die EU von den US-Amerikanern „gekidnappt“ worden sei und drohe, „ein geopolitisches Werkzeug der USA“ zu werden. Und die „Global Times“ schreibt, quasi ergänzend, dass aber „Deutschland bereit und in der Lage ist, eine zentrale Rolle bei der weiteren Förderung der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen China und Europa zu spielen“. Unnötig zu erwähnen, dass Peking dabei weiter auf die gewohnte Verquickung von Politik und Wirtschaft setzt.

Keine Einigkeit mit Scholz

Zwischen Baerbock und Scholz herrscht bei diesem Thema - wie ganz grundsätzlich - keine übergroße Einigkeit. Im Kanzleramt setzt man weiter auf viele Geschäfte mit China - wie sich zuletzt beim geplanten Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Container-Terminal Tollerort zeigte. Alle sechs Fachministerien und auch die EU-Kommission waren dagegen, Scholz setzte sich mit einem Machtwort durch. Ausgerechnet am Tag von Baerbocks Abreise aber wird bekannt, dass Tollerort vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nun doch als „kritische Infrastruktur“ eingestuft worden ist.

Baerbock will ohnehin ganz grundsätzlich weniger wirtschaftliche Abhängigkeit von China, also jene Strategie, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „De-Risking“ nennt und das Gegenteil von Macrons Wirtschaftswerbetour ist. Die deutsche Automobilindustrie allerdings, der Chemie-Gigant BASF und der Discount-Riese Aldi haben ihre Geschäfte 2022 so ausgeweitet, dass die deutsche Wirtschafts ingesamt mehr in China investiert hat als jemals zuvor.

Am Morgen von Baerbocks Abreisetag springt Rolf Mützenich, der Fraktionschef der Kanzlerpartei SPD, nicht ihr bei, sondern Macron. Und dann rät er der Ministerin, aufgehängt am ihr so wichtigen Thema Menschenrechte, sie möge in China „nicht immer mit Absolutheit auftreten – ich glaube, gerade in Asien kommt das nicht so gut an“. Wer solche Regierungspartner hat…

