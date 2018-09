In Deutschland war die Große Koalition bislang vor allem mit sich selbst beschäftigt. Eine Rückkehr zur Vernunft ist jedoch kurzfristig unwahrscheinlich.

Françoise HANFF

Eine Liebesheirat war die dritte Große Koalition unter der deutschen Kanzlerin Angela Merkel nie – wohl eher eine Vernunftehe. Aber dass diese Regierung derart unklug und hochgradig unprofessionell wie in den vergangenen beiden Wochen agieren würde, war kaum vorstellbar. Die Krise um die Personalie Maaßen scheint nun überwunden, doch die Koalitionsparteien stehen vor einem Scherbenhaufen. Das ist nicht nur gefährlich für Deutschland, sondern auch für die Demokratie.



Wie der zermürbende Streit im Sommer um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze hat auch das Hin und Her über den umstrittenen obersten Verfassungsschützer eines offenbart: Ein Jahr nach der Bundestagswahl wirkt Merkel erschöpft und geschwächt. Die Frau, die seit Langem für ihren moderierenden Führungsstil in der Kritik steht, hat es verpasst, ein Machtwort zu sprechen. Ihr Schuldeingeständnis – eine seltene Geste – zeugt von Größe, zeigt aber auch, wie ernst die Lage ist. Ein weiteres Zeichen hierfür war die gestrige Abwahl von Unionsfraktionschef Volker Kauder, einem langjährigen Merkel-Vertrauten. Sein Sturz nach 13 Jahren zeigt, wie angezählt die Kanzlerin mittlerweile ist.



Einsicht in der Causa Maaßen zeigte auch SPD-Chefin Andrea Nahles, die es in letzter Minute schaffte, mit ihrem Mea Culpa das Ruder herumzureißen und einen weniger desaströsen Deal um die Personalie Maaßen auszuhandeln. Die Krise machte die Schwäche Nahles' sowie die Zerrissenheit ihrer Partei deutlich. Von dem Erneuerungsprozess, dem die älteste Partei Deutschlands sich unterziehen möchte, ist noch nichts zu spüren.

Als Brandbeschleuniger in der Maaßen-Affäre betätigte sich einmal mehr CSU-Chef Horst Seehofer: Er ist und bleibt ein Provokateur, Intrigant und Polemiker, der Deutschland ohne Rücksicht auf Verluste noch bis zur Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober im Würgegriff halten wird. Doch es ist fraglich, ob Schwarz-Rot eine weitere Krise übersteht.



Die deutschen Bürger verlieren verständlicherweise die Geduld mit ihren Spitzenpolitikern. Laut dem RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa würden derzeit 31 Prozent der Wahlbeteiligten nicht zur Wahl gehen. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl vor einem Jahr beteiligten sich 24,8 Prozent nicht an der Wahl oder stimmten ungültig ab. Die CDU/CSU läge nur noch bei 28 Prozent der Stimmen (Wahl 2017: 33 Prozent), die SPD bei 17 Prozent (2017: 20,5 Prozent). Sage und schreibe 61 Prozent der Wahlberechtigten rechnen zurzeit keiner Partei mehr politische Kompetenz zu, ergab das Trendbarometer.



Diese Zahlen müssen wach rütteln. Es bleibt zu hoffen, dass Union und SPD endlich begriffen haben, wie gefährlich ihr Realitätsverlust ist. Wie sehr ihre Nabelschau und ihr unwürdiges Gezänk Vertrauen verspielt haben. Und welches die Folgen davon sein könnten: nämlich eine zunehmende Verachtung der Demokratie, eine Erosion der etablierten Parteien und eine Stärkung der Ränder, vornehmlich der rechten AfD.



Um wieder Oberwasser zu gewinnen, muss die Koalition zu einem vernünftigen Arbeitsmodus zurückfinden und ihre Handlungsfähigkeit beweisen. Im Vordergrund müssen Sachthemen stehen. Laut dem Koalitionstracker der „Süddeutschen Zeitung“ sind von 137 Koalitionsversprechen deren fünf umgesetzt, drei teilweise umgesetzt, 52 in Arbeit und 77 noch nicht begonnen. Es gibt also genug zu tun.



Die Chancen, dass sich die GroKo vor der Bayernwahl berappeln wird, stehen jedoch leider schlecht.