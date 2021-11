Die Drosselung geschieht automatisch je nach Standort per GPS. Der Pariser Stadtregierung geht das indes nicht weit genug.

In der Innenstadt

Anbieter drosseln E-Scooter in Paris auf Tempo 10

(dpa) - Das Tempo von E-Scootern wird in Paris von den drei großen Vermietern seit Montag in Teilen des Zentrums auf Tempo 10 gedrosselt. Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bislang oft in die Quere kamen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Montag. Dazu gehören touristische Attraktionen, Parks, Schulen und Plätze. Auf Initiative der Stadtverwaltung hatte es im Sommer bereits einen Test am Louvre-Museum und auf einigen anderen Plätzen gegeben. Nun entschieden die Vermieter der insgesamt 15.000 Elektroroller in Paris sich zur Ausweitung der „Slow Zones“ mit reduziertem Tempo.

Die Tempodrosselung wird den Scootern automatisch über ihre GPS-Ortung vorgegeben. Sobald der Scooter in eine der ausgewiesenen Zonen fährt, verringert er das Tempo. Für die Nutzer der Scooter werden die betroffenen Bereiche in den Apps der Vermieter ausgewiesen. Wie die Anbieter erklärten, könnten die „Slow Zones“ auf Wunsch der Stadtverwaltung weiter angepasst werden. Diese ist mit dem freiwilligen Schritt der Anbieter noch nicht zufrieden. Wie der Mobilitätsbeigeordnete im Pariser Rathaus, David Belliard, dem „Parisien“ sagte, seien die Seine-Ufer und stark frequentierte Einkaufsgebiete von dem Tempolimit noch nicht erfasst.

Idee aus New York

Vollkommen neu ist die Tempodrosselung bei den Elektrorollern übrigens nicht. Wie der Sender France 3 berichtete, gibt es auch in New York und Barcelona sowie einigen Pariser Vororten bereits eine solche Beschränkung. In Deutschland dürfen die Gefährte zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde schnell sein.

Angesichts einer Vielzahl von Unfällen mit E-Scootern in Paris mit in diesem Jahr bereits 329 Verletzten und zwei Toten grübelt die Stadt außerdem über punktuelle Verbote der Roller und ihrer Nutzung durch zwei oder drei Personen zugleich. Um die Sicherheit zu erhöhen, haben die drei Vermieter sich unterdessen in Paris neben dem Tempolimit auch zur Einführung eines „Anfänger-Modus“ entschieden, das die Roller flächendeckend auf Tempo 15 reduziert. Diesen Modus können Menschen einstellen, die zum ersten Mal einen Scooter verwenden und sich nicht sicher fühlen.

Luxemburg-Stadt rollerfrei

In der Luxemburger Hauptstadt hatte ein Anbieter im Herbst 2019 einen Versuch „durch die Hintertür“ gestartet, E-Scooter zu etablieren und hatte ohne Erlaubnis 250 der Geräte an den Start gebracht.

Bürgermeisterin Lydie Polfer intervenierte umgehend, die Firma musste die Roller nach wenigen Tagen wieder einsammeln: „Ich habe den Verantwortlichen von Bird zu verstehen gegeben, dass sie die Elektroroller aus dem Verkehr ziehen müssen und wir uns nicht unter Druck setzen lassen. Am Nachmittag haben sie mir mitgeteilt, dass die Roller wieder entfernt werden“, so Polfer damals.