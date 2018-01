(tom) - Am Montagabend ist ein LKW-Fahrer auf einem Autobahnrastpaltz an der A6 nahe dem saarländischen Homburg tot in seinem Führerhaus aufgefunden worden. Das berichten übereinstimmend saarländische Medien. Die Polizei ermittelt. Die Todesumstände stünden noch nicht fest, sagte ein Polizeisprecher dem Saarländischen Rundfunk. Eine Obduktion in der Uniklinik Homburg soll nähere Erkenntnisse bringen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 41-jährigen aus der Ukraine. Laut Medienberichten hatte seine Spedition ihn nicht telefonisch erreichen können und einen Kollegen zu seiner letzten bekannten Position beordert. Dieser hatte den Mann tot aufgefunden. Die Saarbrücker Zeitung berichtet von einer Kopfverletzung.