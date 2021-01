Von allen Bildern der Amtseinführung von Joe Biden ist dies vielleicht das unerwartetste: Ein Foto von des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders, der sich gegen die Kälte in Washington zusammengerollt hat.

Amtseinweihung: Foto von Bernie Sanders erobert das Internet

Von allen Bildern der Amtseinführung von Joe Biden ist dies vielleicht das unerwartetste: Ein Foto von des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders, der sich gegen die Kälte in Washington zusammengerollt hat.

Bernie Sanders sitzt bei der Einweihungsfeier des 46. Präsidenten der USA allein in einem beigen Parka, Beine und Arme gekreuzt, sozial distanziert und mit Maske. An seinen Händen trägt er ein Paar große Fäustlinge mit einem weiß-braunen Muster - weich, warm und vage vertraut.

Das Foto des ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Sanders, der im vergangenen Jahr noch gegen Biden Wahlkampf gemacht hatte, ging fast sofort viral.

Mithilfe von Photoshop bauten spitzfindige Internet-User den demokratischen Senator aus Vermontz in berühmte Szenarien, real und fiktiv, ein. Sanders macht Auftritte in „Game of Thrones“, auf dem Cover von Kendrick Lamars „To Pimp a Butterfly“ und auf dem ikonischen Foto „Lunch at top of a Skyscraper“ aus New York.

Sanders-Wackelköpfe sind in Vorbereitung. In einer Sendung auf CBS News wurde Sanders sogar auf seine Kleidung angesprochen. Er sagte: „In Vermont wissen wir etwas über die Kälte. Und wir machen uns nicht so viele Gedanken über gute Mode. Wir wollen uns einfach warm halten.“



Hours after his inauguration look inadvertently went viral, Sen. Bernie Sanders told CBS News' @GayleKing, "You know, in Vermont, we dress warm." https://t.co/Q4VDPVskTa pic.twitter.com/HPNLMAaIWI — CBS News (@CBSNews) January 20, 2021





