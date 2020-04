Bluttat schockiert das Land inmitten der Covid-Krise – Möglicherweise noch mehr Opfer – Motiv am Sonntagabend völlig unklar

International 2 Min.

Amokläufer in Kanada tötet mindestens 16 Menschen

Bluttat schockiert das Land inmitten der Covid-Krise – Möglicherweise noch mehr Opfer – Motiv am Sonntagabend völlig unklar

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa)

Ein Amoklauf in der kanadischen Atlantikprovinz Nova Scotia schockiert Kanada. Mindestens 16 Menschen wurden Opfer eines Amokläufers, der seit dem späten Samstagabend durch die ostkanadische Provinz zog. Am Sonntagabend war immer noch nicht klar, wie viele Menschen der Bluttat zum Opfer fielen. Es könne noch mehr Opfer geben, die noch nicht entdeckt seien, teilte die Polizei am Sonntagabend in Halifax mit.

RCMP-Konstablerin Constable Heidi Stevenson, eine 23-jährige Veteranin der Streitkräfte, die unter den Opfern eines Amoklaufs in Nova Scotia war. Foto: Facebook-Seite der RCMP Nova Scotia

In Berichten aus Halifax war vom schlimmsten Amoklauf in der kanadischen Geschichte die Rede. Die schreckliche Nachricht von der Bluttat in Nova Scotia drängte die Nachrichten über die anhaltende Coronavirus/Covid-19-Krise auf den zweiten Platz der Nachrichtensendungen.

Amoklauf in Kanada: Teenager festgenommen Zwei erschossene High-School-Lehrer, zwei tote Brüder und eine ganze Gemeinde unter Schock: Nach dem Blutvergießen im kanadischen La Loche wirft die Festnahme des mutmaßlichen Täters Fragen auf. Ein 17-Jähriger soll das Feuer eröffnet haben - aber warum?

Offensichtlich war der mutmaßliche Täter, ein 51 Jahre alter Mann, mit einem Fahrzeug unterwegs, das wie ein Wagen der Bundespolizei Royal Canadian Mounted Police (RCMP) aussah. Vermutlich hatte er selbst ein Auto wie ein RCMP-Fahrzeug angemalt.

Er soll zudem auch eine RCMP-Uniform getragen haben, hieß es in Berichten des kanadischen Rundfunks CBC aus der Hauptstadt der Provinz Nova Scotia, Halifax.

Auf diesem undatierten Foto das von der Royal Canadian Mounted Police veröffentlicht wurde, ist der Verdächtige 51-jährige Gabriel Wortman zu sehen. Foto: AFP

Über den mutmaßlichen Täter, der am Sonntagmittag gestellt wurde, wurde lediglich mitgeteilt, dass er ums Leben kam. Ob er von der Polizei beim Versuch der Festnahme erschossen wurde oder sich selbst tötete, war am späten Sonntagabend nicht bekannt. Sein Name wurde mit Gabriel Wortmann angegeben. Er soll in Dartmouth bei Halifax ein Labor für Zahnersatz besessen haben. Es ist möglich, dass er zu einigen, aber nicht allen Opfern persönliche Beziehungen hatte.

Unter den Opfern ist die RCMP-Polizistin Heidi Stevenson, die seit 23 Jahren im Polizeidienst ist. Verletzt wurde ein weiterer Polizist. Über die Identität der anderen Opfer war zunächst nichts bekannt. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach den Angehörigen aller Opfer sein Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei allen, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen sind“, sagte er in Ottawa.

Meine Gedanken sind bei allen, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen sind. Justin Trudeau

Nachdem im Laufe des Sonntag zunächst nur von einigen Opfern des Amokläufers die Rede war, später von möglichen Toten und Verletzten, wurde erst am Abend in der Provinzhauptstadt Halifax mitgeteilt, dass es mindestens zehn Todesopfer an verschiedenen Orten in der Provinz gebe.

Dann gab die Chefin der Bundespolizei RCMP Brenda Lucki bekannt, dass es mindestens dreizehn Opfer neben dem Schützen gebe. Möglicherweise habe der Täter zu Beginn seiner Tat einen Grund dafür gehabt, der sich dann aber in „Wahllosigkeit“ gewandelt habe. Die Tat wurde nicht als terroristischer Akt bezeichnet. Später wurde die Zahl der Opfer auf 16 erhöht.

Eine Sondereinheit der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) an der Tankstelle, an der der Täter starb. Foto: AFP

Der Amoklauf hatte am Samstagabend in der kleinen Gemeinde Portapique begonnen. Dort soll er auf mehrere Menschen geschossen haben und sich zunächst in Wohnhäusern versteckt haben, bevor er mit dem angeblichen Polizeiauto floh.

In der Gemeinde gab es mindestens ein Todesopfer. Danach tötete er offenbar an mehreren weiteren Orten Menschen. Einzelheiten dazu gab die Polizei aber zunächst nicht bekannt.

Am Sonntagmorgen hatte die Polizei in den Sozialmedien ein Foto des Wagens und warnte die Bevölkerung, sich diesem zu nähern. Mit einem Schusswechsel an einer Tankstelle 35 Kilometer nördlich von Halifax endete dann die Jagd der Polizei auf den mutmaßlichen Täter.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.