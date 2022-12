Das Land duldet nach Auffassung der Menschenrechtsorganisation den menschenunwürdigen Umgang mit Koranschülern.

International 2 Min.

Angekettet und zum Betteln gezwungen

Amnesty kritisiert Senegal wegen Umgang mit „Talibé-Kindern“

Das Land duldet nach Auffassung der Menschenrechtsorganisation den menschenunwürdigen Umgang mit Koranschülern.

Dakar (AFP) - Amnesty International prangert den senegalesischen Staat für seine Versäumnisse im Kampf gegen den Missbrauch von Koranschülern und deren finanzielle Ausbeutung an. In einem aktuellen Bericht fordert die Organisation Dakar zu „starken Taten“ auf, um die „Talibé“ zu schützen.

„Zehntausende Talibé-Kinder (Schüler von Koranschulen, die gemeinhin als Daaras bezeichnet werden) sind gezwungen zu betteln“ und „leben unter unhygienischen Bedingungen und sind allen Gefahren ausgesetzt“, so Amnesty International in dem Bericht.

Zehnjähriger an Verletzungen gestorben

Sie „müssen auch Misshandlungen durch einige Koranlehrer oder deren Assistenten über sich ergehen lassen. Koranlehrer bestätigten Amnesty International, dass das Anlegen von Fußfesseln eine gängige Praxis ist, die insbesondere bei weggelaufenen Kindern angewendet wird, um sie in ihrer Bewegungsfreiheit zu behindern“, so die NGO in dem Bericht.

Im Januar 2022 sei ein zehnjähriger „Talibé“ im Lansar-Viertel der heiligen Stadt Touba (Zentrum) an Verletzungen gestorben, nachdem er von seinem Koranlehrer geschlagen worden sein soll, weil dieser ihm vorgeworfen habe, seine Tageslektion nicht gelernt zu haben, berichtet die Organisation.

Da es keine offiziellen Statistiken gibt, wird geschätzt, dass „es in Dakar mehr als 2.000 Daaras mit fast 200.000 Talibé gibt, von denen 25 Prozent erzwungene Bettelei betreiben sollen, wie eine 2018 veröffentlichte Kartierung der NGO Global Solidarity Initiative (GSI) zeigt“, so Amnesty. GSI engagiert sich insbesondere für die Unterstützung von „Talibé-Kindern“.

Behörden müssen Verpflichtungen nachkommen

Amnesty prangert auch „ein System des Menschenhandels“ an, das auf „Rekrutierung im Land, aber auch auf subregionaler Ebene - wobei Koranlehrer und Talibé-Kinder aus einigen Nachbarländern wie Gambia und Guinea-Bissau stammen“, beruht. „Die senegalesischen Behörden müssen ihren Verpflichtungen nachkommen und Maßnahmen ergreifen, um die Verletzung der Rechte einiger Talibé-Kinder zu beenden“, fordert die NGO.

Kooperationsminister Fayot im Senegal Entwicklungshilfeminister Fayot stattet dem Senegal einen Besuch ab. Auf dem Programm stehen zahlreiche von Luxemburg finanzierte Projekte.

„Senegal hat sich wiederholt dazu verpflichtet, der erzwungenen Bettelei von Talibé ein Ende zu setzen und die Lebensbedingungen in den Daaras zu verbessern. Es wurden zwar Anstrengungen unternommen, aber sie sind immer noch unzureichend. Die Regierung muss in Absprache mit allen betroffenen Akteuren mehr gegen diese Problematik unternehmen“, sagte Samira Daoud, Amnestys Regionaldirektorin für West- und Zentralafrika, die in dem Bericht zitiert wird.

Zahlreiche Lehrer wegen Sittenverstößen inhaftiert

Die senegalesischen Behörden haben mehrfach unterschiedlich bewertete Operationen durchgeführt, um Kinder, darunter auch die sogenannten Talibés, von der Straße zu holen. Der 2012 gewählte und 2019 wiedergewählte Präsident Macky Sall hatte am 28. November in der neuen Stadt Diamniadio in der Nähe von Dakar die sehr einflussreichen Koranlehrer versammelt. Diese fordern die Freilassung von mehreren Dutzend Lehrern, die vor allem aufgrund von Sittenverstößen im Gefängnis sitzen.

Der Präsident versprach ihnen unter anderem einen Fonds zur Unterstützung von Koranschulen, eine bessere Behandlung von Absolventen der arabischen Sprache und die Einführung eines Preises für die Rezitation des Korans.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.