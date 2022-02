Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegenüber Israel. Jüdische Verbände zeigen sich darüber erbost.

International 3 Min.

Israels Umgang mit den Palästinensern

Amnesty International wirft Israel Apartheid-Regime vor

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegenüber Israel. Jüdische Verbände zeigen sich darüber erbost.

Jerusalem/London (KNA/dpa) - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Israel ein Apartheid-Regime gegen die Palästinenser vor. Israel habe „ein System der Unterdrückung und Herrschaft gegen das palästinensische Volk durchgesetzt, wo immer es die Kontrolle über dessen Rechte hat“, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von Amnesty International in London. Der israelische Staat müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das israelische Außenministerium wies die Vorwürfe zurück und sprach von „Antisemitismus“. Ausmaß und Schwere der dokumentierten Menschenrechtsverletzungen erfordere eine drastische Änderung der Herangehensweise der internationalen Gemeinschaft an die Menschenrechtskrise in Israel und in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten, so Amnesty.

Kein Frieden zum Nulltarif im Nahost-Konflikt Für eine dauerhafte Lösung des Nahost-Konflikts müssen Israelis und Palästinenser schmerzhafte Kompromisse schließen.

„Wir haben festgestellt, dass Israels grausame Politik der Segregation, Enteignung und Ausgrenzung in all seinen kontrollierten Gebieten eindeutig Apartheid gleichkommt“, sagte Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard vor Journalisten in Jerusalem. „Die internationale Gemeinschaft ist zum Handeln verpflichtet.“

Landnahme, Umsiedlungen und Tötungen

Konkret wirft der Bericht Israel vor, durch Land- und Eigentumsbeschlagnahmungen, rechtswidrigen Tötungen, Zwangsumsiedlungen, Bewegungseinschränkungen sowie der Verweigerung der Staatsbürgerschaft für Palästinenser, ein System geschaffen zu haben, „das nach internationalem Recht einer Apartheid gleichkommt“. Betroffen seien in Israel und in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten lebende Palästinenser sowie vertriebene Flüchtlinge in anderen Ländern, die „wie eine minderwertige Rasse behandelt und systematisch ihrer Rechte beraubt“ werden.

Die internationale Gemeinschaft ist zum Handeln verpflichtet. Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard

Nach Einschätzung der Menschenrechtler erfüllt das Verhalten Israels entsprechend der Apartheidkonvention und der Vertragsgrundlage des Internationalen Strafgerichtshofs den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Dies sei bei den laufenden Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in den besetzten Gebieten zu berücksichtigen. Gleichzeitig forderte Amnesty den Weltsicherheitsrat auf, ein umfassendes Waffenembargo gegen Israel sowie Sanktionen wie das Einfrieren von Vermögenswerten gegen „die am meisten in das Verbrechen der Apartheid verwickelten israelischen Beamten“ zu verhängen.

Menschenrechtslage in Corona-Krise deutlich verschlechtert Diskriminierung, Repression: Durch Corona kommen die Menschenrechte unter die Räder. Amnesty prangert aber noch einen Missstand an.

Israels Außenministerium wies die Vorwürfe in einer Erklärung von Montagabend als "antisemitisch" zurück. Die Organisation verneine Israels Existenzrecht als Nationalstaat des jüdischen Volkes und bediene sich „doppelter Standards und einer Dämonisierung, um Israel zu delegitimieren“. Es handele sich um falsche Behauptungen, die „von bekannten antiisraelischen Hassorganisationen“ stammten.

Vorwurf des Antisemitismus

Amnesty wiederum wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück. Laut Bericht der israelischen Zeitung „Haaretz“ lehnten israelische Behörden seit 2012 Bitten von Amnesty um Treffen oder Stellungnahmen zu seinen Berichten ab, so auch im Oktober den Wunsch nach einer Begegnung mit Außenminister Jair Lapid.

Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Moshe Kantor, nannte den Bericht unprofessionell, fehlerhaft und böswillig. Es sei „nichts Neues in Amnestys plötzlicher Entdeckung des Wortes Apartheid in Bezug auf Israel“. Die Organisation sei „im Gleichschritt mit antiisraelischen und antisemitischen Aktivisten“. Wegen dieser „infamen Lügen“ sei weltweit mit Angriffen auf Juden zu rechnen. Kantor rief die nationalen Amnesty-Sektionen auf, sich von dem Bericht zu distanzieren.

Eine Bilanz von zwölf Jahren "Bibi" Benjamin Netanjahu hat Israel in seinen zwölf Jahren an der Macht geprägt wie kaum einer vor ihm. Eine vorläufige Bilanz in sieben Punkten.

Ähnlich sprach die US-amerikanische jüdische Anti-Defamation League von einer nicht nur ungenauen, sondern auch unverantwortlichen Darstellung. Der Bericht gehe über die Kritik an israelischer Politik hinaus und stelle die Staatsgründung selbst infrage. Das untergrabe nicht zuletzt „die Perspektive einer von beiden Seiten ausgehandelten Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts, die beiden Völkern Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung bringt“, so Direktor Jonathan Greenblatt.