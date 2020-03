Amazonas, Sibirien; Australien: Was hat die Welt aus den Bränden gelernt?

Über Monate hinweg dominierten die verheerenden Waldbrände des Jahres 2019 die Schlagzeilen. Doch welche Lehren wurden aus den Katastrophen in Sibirien, Australien und dem Amazonas gezogen?

Liefen die großflächigen Brände in der sibirischen Taiga noch weitgehend unter dem Radar der Weltöffentlichkeit, so wurden die Bilder des brennenden Amazonas und der Verwüstungen in Australien millionenfach verbreitet. Und wieder vergessen.

Doch was viele Menschen nicht wissen: Die letzten Brände in Australien wurden erst vor wenigen Wochen gelöscht – etwa zeitgleich mit dem Beginn der neuen Brandsaison in Russland ...