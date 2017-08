(dpa) - Mit Kerzen, Blumen und Stofftieren haben die Menschen in Barcelona am Freitagabend der Opfer des Terroranschlags gedacht. An verschiedenen Stellen der Flaniermeile Las Ramblas wurden Textbotschaften hinterlegt, in denen Menschen ihre Gefühle zum Ausdruck brachten. Es wurde auch öffentlich für die Opfer gebetet.

„DAESH NO TENIM POR!!!“ (Daesh, wir haben keine Angst) stand auf einem großen Blatt Papier, das an einem Laternenpfahl am oberen Ende der Ramblas klebte. Daesh ist die arabische Abkürzung für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die den Anschlag für sich beansprucht hat.



"Stadt des Friedens"



Am oberen Ende der Ramblas hatte der von der Plaça de Catalunya kommende Fahrer eines Kleintransporters seine Terrorfahrt begonnen, die mindestens 14 Menschen tötete. Rund um die Blumen und Kerzen hockten dort Menschen, die ihre Trauer zu Papier brachten.

„Barcelona wird immer eine Stadt des Friedens und der freundlichen Aufnahme sein“, schrieb die Brasilianerin Luiza Silva Belem, die früher einmal in Barcelona gelebt hatte und jetzt als Touristin wiedergekommen war. Sie war am Donnerstag nur rund eine Stunde vor dem Anschlag auf den Ramblas einkaufen gewesen. „Es ist so traurig, aber das Leben geht weiter, wir dürfen keine Angst haben“, sagte sie am Freitag.

Die Zeitung „La Vanguardia“ berichtete von einer Aktion der Künstlerin Selva Aparicio aus Barcelona. Sie zeichnete zeitweilig die Route des Tatfahrzeugs mit 1744 weißen Blättern nach - und fand dabei viele Helfer.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.