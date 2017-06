(dpa) - US-Präsident Donald Trump kommt zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli nach Paris. Trump habe die Einladung seines französischen Kollegen Emmanuel Macron angenommen und werde der traditionellen Militärparade in der Hauptstadt beiwohnen, teilte der Élyséepalast am Mittwoch mit.



2016 konnte Macrons Vorgänger Hollande US-Außenminister John Kerry bei der Parade begrüßen.

Foto: REUTERS

Frankreich will in diesem Jahr auch den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg im Jahr 1917 feiern. Die Vereinigten Staaten hatten damals Deutschland den Krieg erklärt und aufseiten Frankreichs und seiner Verbündeten in die Kämpfe eingegriffen. US-Soldaten werden an der Parade teilnehmen, so der Élyséepalast