Von Thomas Spang



George Hawley beschäftigt sich an der „University of Alabama“ in Tuscaloosa mit der extremen Rechten in den USA. Sein bei Columbia Press erschienenes Buch „Making Sense of the Alt-Right“ zeichnet die Geschichte einer schwammigen Begrifflichkeit nach.



Er hat viele der Personen, die heute in der „Alt-Right“ den Ton angeben, getroffen ...