Für Moskaus Propaganda ist es eher eine Schlappe. Zwar veröffentlichte der Inlandsgeheimdienst FSB Videos von drei ukrainischen Matrosen, die gestanden, sie seien in russische Hoheitsgewässer eingedrungen. Aber dabei kam es zu Pannen.

International 7 1 3 Min.

„Alles ist wie im Jahr 1938“

Für Moskaus Propaganda ist es eher eine Schlappe. Zwar veröffentlichte der Inlandsgeheimdienst FSB Videos von drei ukrainischen Matrosen, die gestanden, sie seien in russische Hoheitsgewässer eingedrungen. Aber dabei kam es zu Pannen.

So erzählte einer der Seeleute: „Als wir die Kertscher Meerenge erreichten, fuhren wir in Gewässer Russlands ein. Danach erhielten wir den Befehl, anzuhalten.“ Damit fixierte er statt ukrainischer russische Rechtsbrüche: Gegen den russisch-ukrainischen Vertrag von 2003 über die gemeinsame Nutzung des Asowschen Meeres und der Kertscher Meerenge sowie gegen das UN-Seerechtsabkommen. Beide garantieren der ukrainischen Marine ausdrücklich den Transit durch die Meerenge.



Grafik: AFP

Am Sonntag hatten Schiffe des russischen Grenzschutzes einen Kleinschlepper der ukrainischen Marine in der Kertscher Meerenge gerammt, ihn und zwei ukrainische Kanonenboote beschossen und gekapert. Russland schaffte wieder einmal kriegerisch Fakten. Noch Mitte September ließ man zwei ukrainische Kriegsschiffe auf der gleichen Route passieren, jetzt aber hat man das Asowsche Meer praktisch für die ukrainische Kriegsflotte geschlossen. Russen wie Ukrainer staunten über die Fotos, die zeigen, wie passgenau ein quergestellter russischer Frachter die einzige Durchfahrt unter der erst im Mai fertiggestellten Brücke vom russischen Festland zur annektierten Krim verriegelte. „Russland“, schimpft der Kiewer Sicherheitsexperte Oleksiy Melnyk, „annektiert auch das Asowsche Meer.“

Aber Moskau schaffte auch im Konflikt mit der Ukraine ganz neue Fakten. „Erstmals seit dem Anschluss der Krim an Russland 2014 gab es einen direkten Zusammenstoß zwischen offiziellen russischen und ukrainischen Soldaten“, schreibt die Moskauer Zeitung Wedomosti. Russlands Außenminister Sergei Lawrow erklärte gestern, er sehe keine Notwendigkeit, irgendwelche Vermittler einzuschalten - eine klare Absage an seinen deutschen Kollegen Heiko Maas, der sich als Parlamentär angeboten hatte. Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin aber verkündete, weitere diplomatische Beziehungen mit Russland seien überflüssig.



Parlament verhängt Kriegsrecht

Am Vorabend hatte das ukrainische Parlament die Verhängung des Kriegsrechts beschlossen. Beobachter in Moskau wie in Kiew spekulierten seit Tagen, der ukrainische Präsident Poroschenko habe den Zusammenstoß vor Kertsch inszeniert, um angesichts seiner miserablen Umfragewerte von zuletzt 10,3 Prozent das Kriegsrecht ausrufen und die Ende März geplanten Präsidentschaftswahlen verschieben zu können. Aber tatsächlich schlug Poroschenko Kriegsrecht nur für einen Monat vor, ließ den Wahltermin unangetastet.



7 Ukrainische Aktivisen während einer Blockade des Einkaufszentrums "Ocean Plaza" in Kiew. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ukrainische Aktivisen während einer Blockade des Einkaufszentrums "Ocean Plaza" in Kiew. Foto: AFP Ein Ukrainische rechtsextremer Aktivist während einer Blockade des Einkaufszentrums "Ocean Plaza" in Kiew. Foto: AFP "Kein Blutgeschäft" schmieren ukrainische Aktivisten während ihrer Blockade an die Fenster und Türen des Einkaufszentrums "Ocean Plaza" in Kiew. Foto: AFP Ein russischer Offizier begleitet einen inhaftierten ukrainischen Matrosen zum Gerichtsgebäude in Simferopol auf der Krim. Foto: AFP Nach dem Zwischenfall hat sich der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland verschärft. Mehrere ukrainische Schiffe ankern vor der Krim. Foto: AFP Ein Frachschiffr blockiert die Durchfahrt in der Straße von Kertsch. Foto: AFP Russlands Außenminister Sergei Lawrow (l.) und der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin haben verschiedene Ansichten des Konflikts. Foto: AFP





Das Parlament beschränkte den Ausnahmezustand auch noch räumlich, auf die Regionen an der Küste und an Grenze zu Russland. „Dieses Kriegsrecht gibt Poroschenko keinerlei neue Vollmachten“, sagt der Kiewer Politologe Oleksandr Solontai unserer Zeitung. „Endlich hat das Parlament einmal gezeigt, dass es nicht das Call Girl des Präsidenten ist.“ Vor allem Kiew als Zentrum der Oppositionsmedien und Proteste ist nicht betroffen, „das war ein guter Tag für die ukrainische Demokratie“, so Solontai.

Aber die äußere Bedrohung bleibt, viele Ukrainer befürchten, Russland werde versuchen, auch die ukrainische Küste des Asowschen Meeres unter Kontrolle zu bringen. Man hofft auf den Westen, neue Sanktionen gegen Russland, OSZE-Beobachter auf dem Asowschen Meer oder gar eine Blockade der russischen Schwarzmeerflotte durch die US-Marine. Aber bisher zaudern Europa wie die USA. Auch in proeuropäischen Kreisen macht sich Enttäuschung breit.„Wir warten auf besorgte Äußerungen der westlichen Politiker“, räsoniert der krimtatarische Blogger Aider Muschdabajew. „Sie geben dem russischen ,Führer’ Geld für Öl und Gas, damit er weiter aufrüsten kann, versuchen, sich mit ihm zu einigen, statt ihn international zu isolieren. Kurz gesagt, alles ist wie vor 80 Jahren. Im Jahr 1938.“

Aber auch die russische Zeitung Kommersant macht sich darüber lustig, dass manche Ukrainer auf amerikanische Waffenhilfe hoffen: „Weiss denn Donald Trump überhaupt, dass es das Asowsche Meer gibt?“