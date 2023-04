Über Stunden und Wahlgänge hinweg muss sich Berlins neuer Regierender Bürgermeister ins Amt mühen.

Berliner Wahlkrimi

Aller üblen Dinge sind drei

Über Stunden und Wahlgänge hinweg muss sich Berlins neuer Regierender Bürgermeister ins Amt mühen. Falls es Kai Wegner nicht geahnt hat, dann weiß er es jetzt: Er hat einen Knochenjob vor sich.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Es hätte so schön werden können für Kai Wegner. Aufstehen um sechs, wie immer, dann Cappuccino, auch wie immer. Und dann noch ein bisschen warten, Wahl mittags um zwölf - und spätestens um eins dann die Gratulationen entgegennehmen als frisch vereidigter, neuer Regierender Bürgermeister von Berlin.

Pustekuchen.

Viertel vor eins ist Wegner durchgefallen. Ach, durchgerauscht. 159 Mitglieder zählt das Abgeordnetenhaus, die absolute Mehrheit also beträgt 80 Stimme. Seine CDU und die SPD, mit der er am Vortag den Koalitionsvertrag unterzeichnet hat, bringen es auf 86. Doch für Wegner haben gerade mal 71 votiert. Das nennt man eine Ohrfeige.

Wegner kann es kaum glauben. Schiebt die bunte Schokolinse in seinem Mund hin und her in die Wangen, schaut starr. Wie Franziska Giffey, die gerade erst zurückgetretene Regierende - bei der rührt sich überhaupt gar nichts. Dann unterbricht Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld die Sitzung. Und die Suche nach den Schuldigen beginnt.

In den ersten beiden Wahlgängen war Wegner gescheitert. Er bekam zunächst 71 Ja-Stimmen, im zweiten Anlauf 79 Stimmen. Für die ersten beiden Wahlgänge war eine absolute Mehrheit von 80 Stimmen nötig. Foto: dpa

Die SPD - 34 Abgeordnete - gibt zwei Nein-Stimmen zu. Die - 56 - keine. Bei den Sozialdemokraten sind mindestens fünf Schwarz-Rot-Gegner bekannt. Bei den Christdemokraten gibt es - nach sechs Jahren Machtabstinenz und 22 ohne Regierenden - etliche, die nicht geworden sind, was sie gern geworden wären. Aber 15 - das ist heftig. Ein Achtel der Koalitionäre.

Schadenfreude

Man kann das natürlich mit Schadenfreude quittieren, in der speziellen Berliner Politik-Situation sowieso. Es hätte ja für die SPD, trotz historischer 18,4-Prozent-Niederlage, auch für die Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken gereicht. Giffey, auch Co-Landesvorsitzende, entschied sich dagegen - und für die CDU. Jetzt twittert die frühere grüne Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg-Friedrichshain, Monika Herrmann süffisant: „Falls @kaiwegner jetzt überrascht ist, er koaliert mit Sozialdemokraten“ - und stellt ein schulterzuckendes Männchen-Emoji dazu.

Während CDU und SPD noch nach Ursachen suchen und nach Sicherheit für Wahlgang 2, werden Erinnerungen wach. Klaus Wowereit - „Berlin ist arm, aber sexy“ - ist 2006 in der Konstellation Rot-Schwarz, also andersherum, auch durchgefallen; allerdings hat ihm nur eine Stimme gefehlt. Aber da ist auch der „Heide-Mord“ von 2005 in Kiel, ein ewiges SPD-Trauma. Vier Wahlgänge lang fehlte Heide Simonis aus ihrer Koalition mit den Grünen, toleriert vom Südschleswigschen Wählerverband, der Dänen-Minderheit, eine Stimme. Dann gab sie auf. In sämtlichen Probeabstimmungen vorab waren alle an Bord gewesen.

In Berlin, 18 Jahre später, machen sie erst gar keine. Bei der CDU sind alle für Wegner. In offener Abstimmung. Was auch immer das sagt.

Denn um zwei ist Wegner noch immer nicht gewählt - sondern zum zweiten Mal durchgefallen. 79 zu 79 jetzt, eine ungültige Stimme. Die hätte gereicht. Wegner ist nun vollkommen starr, nur ein winziges Nicken, als hätte er’s schon erwartet. Ab jetzt hat er 90 Minuten Zeit bis zum dritten Wahlgang. In dem reicht die einfache Mehrheit. Aber selbst die hat er ja gerade verfehlt.

Auf Twitter krachen Häme und Humor ineinander. „Und in 15 anderen Bundesländern so: In Berlin klappt nüscht, nichma wählen könnse“, ulkt der örtliche „Tagesspiegel“. Die Grüne Jugend postet ein Foto von Giffey, wie sie beim Berlin-Marathon die Startpistole hochreckt, und schreibt darüber: „Giffey in der Fraktionssitzung, nachdem Wegner nicht gewählt wurde.“ Niemand fragt, was eigentlich aus den Schornsteinfegerinnen und -fegern wird, die seit halb zwei am Roten Rathaus darauf warten, für Wegner Spalier stehen zu dürfen.

Erleichterung, kein Überschwang

Gegen vier - Wahlgang 3 hat noch nicht einmal begonnen - werden die Kommentare langsam hässlich. Die CDU streut, in der SPD rechneten offenbar jetzt manche mit Giffey ab, weil sie Schwarz-Rot wollte statt weiter Rot-Grün-Rot. Die FDP, die aus dem Parlament geflogen ist, giftet: „Kai Wegner ist und bleibt ein König ohne Gefolgschaft.“

Irrtum. Sie findet sich dann doch noch. Im dritten Anlauf 86 Stimmen für Wegner. Die reine Freude ist das nicht mehr - auch, weil die AfD behauptet, sie habe für Wegners Mehrheit gesorgt. Kann niemand nachprüfen, ist aber der nächste kleine Schatten auf Wegners großem Tag.

Vor allem ist da nun Erleichterung, kein Überschwang. Viertel vor fünf, mit knapp vier Stunden Verspätung, ist Wegner vereidigt. Berlin hat einen neuen Regierenden. Sonst ist alles beim Alten. Berlin hat es nicht mit dem Organisieren. Und Wegner, der versprochen hat, die Stadt zusammenzuführen, Zentrum und Vorstädte, Linke und Rechte, Fahrrad- und Autofahrer, überhaupt alle: Der muss zuallererst seine Koalition zusammenhalten.

