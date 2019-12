Am Dienstag verkündete das Künstlerkollektiv "Zentrum für Politische Schönheit", den Grabstein von Nazi-Wegbereiter Franz von Papen entführt zu haben. Nun ist er in Berlin wieder aufgetaucht.

International 2 Min.

Aktivisten stellen Grabstein von Nazi-Wegbereiter vor CDU-Zentrale ab

Am Dienstag verkündete das Künstlerkollektiv "Zentrum für Politische Schönheit", den Grabstein von Nazi-Wegbereiter Franz von Papen entführt zu haben. Nun ist er in Berlin wieder aufgetaucht.

(SC/tom) - Es ist bereits die zweite größere "Lieferung" von Aktivisten, die die CDU-Parteizentrale in Berlin innerhalb der letzten Tage erhalten hat.

Nachdem Mitglieder der Umweltorganisation Greenpeace das geklaute C des Originalschriftzugs der CDU am Dienstag zurück zum Konrad-Adenauer-Haus brachten, tätigten die Aktionskünstler des "Zentrums für Politische Schönheit" am Freitag ihre eigene Lieferung ins Berliner Viertel Tiergarten.

Aktivisten entwenden Grabstein von Nazi-Wegbereiter Franz von Papen Das "Zentrum für politische Schönheit" hat im Saarland offenbar den Grabstein des früheren deutschen Reichskanzlers und NSDAP-Politikers Franz von Papen abgebaut. Der Raub ist Teil einer größeren politischen Kunstaktion in Berlin.

Im Rahmen der großangelegten politischen Kunstaktion "Sucht nach uns", hatte sich das "ZPS" am Dienstag dazu bekannt, den Grabstein des ehemaligen Reichskanzlers Franz von Papen aus dem saarländischen Wallerfangen entführt zu haben.

Von Papen fädelte im Jahre 1933 eine Koalition zwischen der Deutschen Nationalen Volkspartei (DNVP) und Hitlers NSDAP ein. Später wurde er selbst Mitglied der NSDAP.

Nun liegt sein Grabstein vor der CDU-Parteizentrale. Er solle die Union auf die Gefahr aufmerksam machen, sich mit Faschisten einzulassen. "Die Demokratie muss seiner offenbar festen Überzeugung nach gegen Verfassungsfeinde gemacht werden, nicht mit ihnen", so das "Zentrum für Politische Schönheit" in einer Mitteilung am Samstag. Die CDU-Parteizentrale lasse den Grabstein von Franz von Papen allerdings "derzeit nicht ein", teilte das Künstlerkollektiv über Twitter mit.



Franz von Papen vor der CDU-Parteizentrale wieder aufgetaucht! ++++ Er möchte der CDU seine politischen Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus mitteilen, wird aber derzeit nicht eingelassen. +++ Demokratiefeinde durch Macht domestizieren, demaskieren oder einhegen? pic.twitter.com/zkwMNK0CBB — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) December 7, 2019

Erst am Donnerstag hatte sich das "Zentrum für Politische Schönheit" für eine andere Aktion entschuldigt: Aktivisten hatten vor dem Reichstagsgebäude in Berlin eine Säule errichtet - angeblich gefüllt mit der Asche von Holocaust-Opfern.