Aktivisten stehlen Grabstein von Nazi-Wegbereiter Franz von Papen

Das "Zentrum für politische Schönheit" hat im Saarland offenbar den Grabstein des früheren deutschen Reichskanzlers und NSDAP-Politikers Franz von Papen gestohlen. Der Raub ist Teil einer größeren politischen Kunstaktion in Berlin.

Tom RUEDELL Das "Zentrum für politische Schönheit" hat im Saarland offenbar den Grabstein des früheren deutschen Reichskanzlers und NSDAP-Politikers Franz von Papen gestohlen. Der Raub ist Teil einer größeren politischen Kunstaktion in Berlin.

Das deutsche Künstlerkollektiv "Zentrum für Politische Schönheit", ist bekannt für seine drastischen Aktionen. Jetzt haben die Provokateure um den Künstler Philipp Ruch offensichtlich im Saarland zugeschlagen: Auf Facebook posteten sie am Dienstagvormittag ein Foto des Grabsteins von Franz von Papen mit dem Text: "Franz von Papen ist in unserer Gewalt! [...] Franz von Papen ist auf dem Weg nach Berlin, um die historische Schuld des deutschen Konservatismus aufzuarbeiten."

LW-Recherchen bestätigen: Der Grabstein von Papens auf dem Wallerfanger Friedhof fehlt tatsächlich. Da, wo die etwa 130 Kilogramm schwere Steinplatte im Boden liegen sollte, klafft eine Lücke, nur die Platte seiner Frau Martha ist noch zu sehen.

Die Grabplatte von Franz von Papen ist aus seinem Grabmal auf dem Friedhof Wallerfangen-Niederlimberg herausgehebelt worden. Foto: Bernard Scherer

Die Aktion steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem umstrittenen Guerilla-Projekt "Sucht nach uns" des "Zentrums für politische Schönheit", bei dem das Kollektiv am vergangenen Wochenende eine "Gedenksäule" vor dem Berliner Reichstag aufstellte, die nach eigenen Angaben aus der Asche von Holocaust-Opfern bestehen soll.

Die Reaktionen waren geteilt: Während die deutsche Journalistin Lea Rosh, auf deren Engagement zum Beispiel das "Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin" zurückgeht, das Projekt guthieß, sagte Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees: "Auschwitz-Überlebende sind bestürzt darüber, dass mit diesem Mahnmal ihre Empfindungen und die ewige Totenruhe ihrer ermordeten Angehörigen verletzt werden."

Die Aktion sei als Warnung an die Politik zu verstehen, mit rechtsextremen Kräften wie der AfD zu paktieren, so die Künstler.

In diesen historischen Kontext passt der Name Franz von Papen, der als Reichskanzler 1933 mit Hitlers NSDAP koalierte (und später in sie eintrat) und so den Nazis endgültig den Weg zur Macht ebnete. Von ihm stammt das Zitat, man wolle mit dieser Koalition "Hitler in die Ecke drängen, bis er quietscht" - eine Fehleinschätzung mit fatalen Folgen.

Das Friedhofsamt der Gemeinde Wallerfangen wollte den fehlenden Grabstein nicht kommentieren. Auch die zuständige Polizei in Saarlouis bestätigte den Diebstahl nicht, die Ermittlungen seien imgange.

Bis jetzt ist vor allem der Tathergang unklar. Der Stein wog nach LW-Informationen um die 130 Kilogramm. Zum Abtransport, so die Meinung eines Experten, genügten zwei Helfer und eine Sackkarre, beim Aufladen müsste aber ein Kran zum Einsatz gekommen sein.

Wer war Franz von Papen? Der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen (1879 bis 1969) verhandelte in den Jahren 1932 und 1933 mit Adolf Hitler über eine mögliche Koalition zwischen der DNVP (Deutsche Nationale Volkspartei) und Hitlers NSDAP. Von Papen glaubte, Hitler in dieser Konstellation kontrollieren zu können, berühmt wurde sein Zitat "In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht!" aus dem Januar 1933. Mit dieser Fehleinschätzung gilt von Papen als eigentlicher Wegbereiter Hitlers. Bis 1934 war er Hitlers Vizekanzler, danach bis 1944 Diplomat des Naziregimes. Er wurde 1947 zu insgesamt acht Jahren Arbeitslager verurteilt, allerdings 1949 vorzeitig entlassen. Sein gesamtes Vermögen erhielt er zurück. Von Papen war in Wallerfangen mit Martha von Boch-Galhau verheiratet, der Erbin der Keramikdynastie Villeroy & Boch. In Wallerfangen existiert heute noch das Hofgut Papen, das sich im Familienbesitz befindet.

Aktionskunst am Rande des guten Geschmacks: Das "ZPS"

Das "Zentrum für politische Schönheit" schreckte in den vergangenen Jahren nicht davor zurück, die Grenzen des guten Geschmacks auszureizen. Die Gedenksäule mit der angeblichen Häftlings-Asche und der mutmaßliche Grabstein-Raub sind nur die letzten in einer Reihe von aufsehenerregenden Aktionen.

Diese sind immer von harter Symbolik und sorgsam ausgesuchten Orten geprägt. Die "Gedenksäule" steht zum Beispiel auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt. Die Aktivisten erklären die Platzwahl: "An diesem Ort legte vor genau 86 Jahren der deutsche Konservatismus die Demokratie in die Hände von Hitler und seinen Nazischergen. Die Vernichtung von Millionen Menschen nahm hier ihren Lauf."

Etwas weniger drastisch formuliert: Die Krolloper war ein Ausweichort für das Deutsche Parlament nach dem Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933. Am 23. März 1933 stimmten die Abgeordneten hier für das sogenannte "Ermächtigungsgesetz" (voller Titel: "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich"), das das faktische Ende der Weimarer Republik bedeutete und zusammen mit der "Reichstagsbrandverordnung" die rechtliche Grundlage der Nazi-Diktatur darstellt. Es gab nach diesem Tag in Deutschland bis Kriegsende keine Gewaltenteilung mehr. Die Auswahl von Papens als Teil dieser Aktion des "Zentrums für politische Schönheit" wäre von daher stimmig, weil er am Zustandekommen und Inkrafttreten dieser Gesetze maßgeblich beteiligt war.

Weitere aufsehenerregende und auch umstrittene Aktionen des "Zentrums für politische Schönheit" waren zum Beispiel das Projekt "Die Toten kommen", bei dem die Leichen von ertrunkenen Flüchtlingen nach Deutschland überführt wurden, um sie dort zu begraben oder der Diebstahl der Gedenkkreuze für an der Berliner Mauer erschossene Flüchtlinge aus der DDR. Im November 2017 stellten die Aktionskünstler vor dem Wohnhaus des rechtsextremen Politikers Björn Höcke eine Replik des Berliner Holocaust-Mahnmals auf.