(tom) - Das von der rechtsextremen "Identitären Bewegung" gechartete Schiff "C-Star", das im Rahmen der Aktion "Defend Europe" Flüchtlingsboote im Mittelmeer zur Umkehr zwingen sollte, ist in Barcelona vor Anker gegangen. Die katalanischen Behörden hätten dem Boot "aus humanitären Gründen" das Anlegen erlaubt.

Die Crew des Schiffes sei mittellos und befinde sich in schlechtem gesundheitlichen Zutand. Das berichtet die deutsche "tageszeitung" unter Berufung auf das Katalanische Rote Kreuz. An Bord seien noch acht tamilische Seeleute, aber kein Mitglied der "Identitären Bewegung", die das Boot im Frühsommer gechartert hatte.

Wie das Katalanische Rote Kreuz weiter ausführt sei die Crew nicht bezahlt worden, es sei auch nicht genug Geld vorhanden, um Treibstoff, Wasser oder Lebensmittel zu kaufen. Das Rote Kreuz habe daher die Versorgung übernommen. Die erschöpfte Mannschaft wolle an Land gehen und von dort aus nach Sri Lanka zurückkehren.

Die "Identitäre Bewegung" "Defend Europe" Die „Identitäre Bewegung“ (IB) ist eine politische Gruppierung, die kulturrassistische Konzepte vertritt und sich dabei jung, weltgewandt und modern inszeniert. Die Bewegung entstand in Frankreich und fand europaweit Nachahmer. Die von verschiedenen Politikwissenschaftlern als rechtsextrem angesehene Gruppe wendet sich gegen „Multikulti-Wahn“, „unkontrollierte Massenzuwanderung“ und den „Verlust der eigenen Identität“. Dem deutschen Verfassungsschutz zufolge, der sie seit 2016 beobachtet, lassen die „Identitären“ „Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ erkennen. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise habe sich die Bewegung zunehmend radikalisiert.

"Defend Europe" war eine "Mission" der IB. Eigenbeschreibung: "Um Europa zu verteidigen, wollen wir gegen die Schlepperschiffe vermeintlich 'humanitärer' NGOs an der italienischen Küste vorgehen. Neben dieser Intervention wird es auch Aktionen geben, um die Hilfe vor Ort zu verbessern." Die "Identitären" machten dabei die Nichtregierungsorganisation für "das Ertrinken tausender Afrikaner im Mittelmeer verantwortlich." Die Köpfe hinter "Defend Europe" sind die Österreicher "Identitären" Martin Sellner und Patrick Lenart, der Franzose Clement Galant und der Italiener Lorenzo Fiato.

Angeblich ein voller Erfolg

Die "Identitären" hatten "Defend Europe" trotz aller Widrigkeiten als vollen Erfolg dargestellt. Dabei war schon die Fahrt aus dem Heimathafen der C-Star in Djibouti zum geplanten Einsatzort Sizilien offensichtlich schwieriger als erwartet. Das Schiff war am Suezkanal wegen fehlender Papiere aufgehalten worden, in Zypern wurde der Kapitän wegen Menschenschmuggel verhaftet. Fünf Crewmitglieder hatten zudem dort Asyl beantragt.

Letztlich konnte die C-Star erst im August für eine Woche im Mittelmeer "Europa verteidigen", wie ihre Auftraggegber das nannten. Mindestens einmal war die C-Star dabei manövrierunfähig, weil der Motor ausfiel.



Die Internationale Transportgewerkschaft ITF, die die Interessen der tamilischen Crew vertritt, findet gegenüber der "tageszeitung" deutliche Worte für die aktuelle Situation: "Diese sogenannte Mission begann als Farce, lief wie eine Farce ab und nun ist sie als Farce geendet."

Martin Sellner, Kopf der österreichischen "Identitären" und Initiator der Aktion, widerspricht auf Twitter: Man habe die Crew nicht im Stich gelassen, sondern sei lediglich nach Ende der bezahlten Charter von Bord gegangen.



Wir haben sie auch nicht "im Stich gelassen". Wir haben nach Ende unserer bezahlten Charter, das Schiff verlassen. — Martin Sellner (@Martin_Sellner) October 6, 2017





Ob tatsächlich bezahlt wurde oder nicht, ist nicht geklärt - möglicherweise hat auch der Besitzer des Schiffes, der wegen Betruges vorbestrafte schwedische Reeder Sven Tomas Egerstrom, das Geld einbehalten und nicht an die Crew weitergegeben.