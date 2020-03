Die deutsche Bundeswehr rüstet sich in Sachen Corona für den schlimmsten Fall - und nicht nur sie.

AKK mobilisiert die Bundeswehr: "Wir stellen uns auf den Worst Case ein"

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Wie oft hat Angela Merkel nun schon gesagt: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“? Der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender „Phoenix“ hat beschlossen, dass die Deutschen ihre Bundeskanzlerin gar nicht oft genug mahnen und appellieren hören und sehen können. Wo immer sich also an diesem Donnerstag eine Lücke findet zwischen den Corona-Pressekonferenzen, sagt Merkel: „Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.“

Verschiedene Vorstellungen von "gemeinsam"

Es ist nur so, dass es sehr verschiedene Vorstellungen gibt, was „gemeinsam“ in Zeiten von Sars-CoV-2 und von Covid-19 heißt. In Mitterteich, einer Kleinstadt in der bayerischen Oberpfalz, bedeutet es seit Mittwochabend, dass alle 6.500 Einwohner gemeinsam Hausarrest haben. Zwei Landkreise weiter nördlich befand ein Sportverein noch am Wochenende, sich zu einem Essen zu treffen.

Jetzt haben sie dort die ersten Infizierten. Und Angst. In Berlin bedeutet gemeinsam, dass sämtlichen niedergelassenen Ärzten die Schutzkleidung ausgeht - weshalb ihre Standesorganisation nun öffentlich betteln muss: „…würden uns freuen, wenn Unternehmen, die noch Lagerbestände haben, diese kostenfrei bei uns abgeben“.

Nur wenige Journalisten und ein Pressefotograf nehmen an der Pressekonferenz zur Einbindung der Bundeswehr im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus teil. Foto: dpa

Und dann ist da noch die Bundeswehr. Für die heißt gemeinsam, dass absehbarerweise „die Durchhaltefähigkeit der Zivilgesellschaft an eine Grenze kommt“. Weshalb die Armee, so Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittag, zumindest gedanklich schon einen Schritt weiter ist: „Wir stellen uns auf den Worst Case ein.“

Mangelnde Disziplin

Der schlimmste Fall, Stand Donnerstagnachmittag, ist, dass die Deutschen sich die Mahnung ihrer Kanzlerin und ihres Bundespräsidenten, nun endlich auf soziale Distanz zu gehen, um die Epidemie-Welle zumindest so flach zu halten, dass das Gesundheitssystem noch funktioniert - dass die Deutschen sich diese Mahnung also sonstwo vorbeigehen lassen. Es gibt Indizien.

In der nordbayerischen Stadt Hof platzt am Nachmittag dem Pressesprecher der Kragen. Gerade habe er „einen sehr gut besuchten Spielplatz selbst leer geräumt“. Nun zürnt er in die sozialen Netzwerke hinein: „Reißt Euch jetzt endlich am Riemen!“

Unterdessen haben einige Politiker unverhohlen mit Ausgangssperren gedroht: Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und dem Saarland, Winfried Kretschmann (Grüne) und Tobias Hans (CDU), ebenso wie die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Zahl der bestätigten Infizierten ist laut Robert-Koch-Institut von Mittwoch auf Donnerstag jeweils um Mitternacht um 2801 auf 10999 gestiegen. Und die der Toten auf 20.

Reservisten mobilisiert

Die Bundeswehr hat unterdessen ihre Reservisten aufgerufen, sich zum Corona-Einsatz zu melden. 2.336, sagt die Ministerin, hätten bis Donnerstag früh reagiert, 935 stünden „sehr zeitnah“ zur Verfügung. So wie die Armee insgesamt - ob für Sanitäts- oder andere Einsätze; etwa zur Unterstützung der Polizei. Für letzteres gibt es schon Anfragen.

Aber: Aus historischen Gründen hält Deutschland Polizei und Militär streng getrennt. Und so sagt Kramp-Karrenbauer, zwar biete das Grundgesetz Möglichkeiten - aber noch sei die Armee „ein gutes Stück von Amtshilfe für die Polizeien entfernt“. Und: Niemand müsse sich sorgen, dass „die Bundeswehr Coronapartys auflöst und Ausgangssperren bewacht“.

Näher sieht die Ministerin Unterstützung bei der Logistik für die Lebensmittelversorgung und für die Krankenhäuser im Bereich Wäschereien und Hygiene. Generalinspekteur Eberhard Zorn, der ranghöchste Soldat, verweist auf 7.500 Lkw mit „rund 43.000 Tonnen Transportkapazität“ und sichert zu, die Armee sei „ab sofort in der Lage, schnell auszuhelfen“ - mit Fahrzeugen und mit Fahrern. Das ist auch eine Botschaft an die Hamsterer; auch am Donnerstag leeren sie weiter die Regale.

Am Vormittag hat in München Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einer Ausgangssperre für ganz Bayern gedroht. Nicht wegen der Hamsterei. Wegen der Unvernunft. Er sei dazu entschlossen, „wenn es notwendig ist“. Und Söder sagt auch, wie er die Lage sieht. Kein bisschen anders als Merkel. „Sehr ernst.“