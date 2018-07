Bayern startet als letztes deutsches Bundesland in die Sommerferien - und am Flughafen München bricht Chaos aus. Der Grund: Eine Räumung in einem Terminal. Der Auslöser: Eine rücksichtslose Frau.

International 2 Min.

Airport-Chaos in München: 200 ausgefallene Flüge

(dpa) - Chaos an Deutschlands zweitgrößtem Airport: Wegen einer Räumung in zwei Abflughallen am Flughafen München sind am Samstag mindestens 200 Flüge ausgefallen. Die Aktion im Terminal 2 dauerte mehrere Stunden. Eine Frau sei unkontrolliert in den Sicherheitsbereich der Halle gelangt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Nach ihr wurde gefahndet. Für zahlreiche Passagiere verzögerte sich die Reise in den Urlaub deutlich. Erst mehr als sieben Stunden nach Beginn des Polizeieinsatzes hoben wieder erste Flieger von den betroffenen Terminals ab ...

