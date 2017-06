(mth/AFP) - In Frankreich ist ein Ermittlungsverfahren gegen die spanische Chartergesellschaft Swiftair eröffnet worden, die in den Absturz einer Air Algérie-Maschine im Juli 2014 verwickelt war.

Bei dem Unglück starben alle 116 Passagiere und Besatzungsmitglieder, darunter auch die beiden Luxemburger Entwicklungshelfer Camille Arend und Noémie Siebenaller.

Gegen die Firma, die die Unglücksmaschine vom Typ McDonnell Douglas MD 83 an Air Algérie vermietet hatte, Besteht der Verdacht, durch Fahrlässigkeit bei Wartung und Ausbildung der Crew ungewollt den Tod der Fluggäste herbeigeführt zu haben.

Krasse Versäumnisse bei der Sicherheit

Die Untersuchung zu den Absturzursachen hatte unter anderem ergeben, dass die Piloten es versäumt hatten, die Enteisungsanlage des Flugzeugs zu aktivieren. In großer Höhe hatten sich Eiskristalle an einem Geschwindigkeitssensor gebildet, was das korrekte Funktionieren der Triebwerkssteuerung behindert habe.

Die Ermittler haben zudem die Flugerfahrung der Piloten unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass die Piloten nicht auf einen Notfall wie die Vereisung der Sensoren vorbereitet waren. Sie machen die mangelnde Flugpraxis verantwortlich.

So habe einer der Piloten in den acht Monaten vor dem Unglücksflug nicht im Cockpit gesessen. Nach so einer langen Pause wäre ein Training notwendig gewesen. Ein Ermittler wunderte sich, dass die Copilotin nebenberuflich als Kindergärtnerin gearbeitet hatte.

Die Anwälte der Firma Swiftair wiesen am Donnerstag darauf hin, dass weder die spanische Justiz noch die Flugaufsicht BEA die Verantwortung bei der Leasingfirma gesehen hätten.