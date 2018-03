Après sept années de guerre en Syrie, une intervention occidentale désormais s'impose.

Sept ans de guerre en Syrie. Sept. Face à l'horreur, face à l'abjection en quoi cette guerre ces jours-ci culmine deux hypothèses peuvent être formulées, dont la première peut sembler la plus plausible: cette tuerie va se poursuivre, à Idlib après la Ghouta, ailleurs ensuite, et ne cessera qu'au jour où Bachar al-Assad aura massacré le dernier de ses opposants. C'est l'hypothèse la plus navrante, mais il en est une autre, dont on pourrait résumer les tenants comme suit.

On désigne le responsable et on le nomme: Al-Assad. Et on nomme de même ses auxiliaires, Poutine et Erdogan. Ce qui implique que l'on renonce au discours, de plus en plus prégnant ces jours-ci, sur les «responsabilités partagées» face au calvaire des civils dans la Ghouta. Certes, la rébellion est aussi répréhensible dans son obstination à résister qu'Assad dans sa détermination à l'anéantir, mais on a trop vu, chaque fois que l'impuissance occidentale devenait intolérable, cette façon de renvoyer dos à dos les belligérants, ce syncrétisme de la responsabilité qui permet à l'Occident de se dérober à la sienne.

On considère que cette responsabilité implique bien plus qu'une aide humanitaire, des corridors impraticables et des trêves indignes, qui loin de signer une concession de la part des bourreaux ne font qu'attester l'assujettissement à ceux-ci. On considère que l'urgence n'est pas de ramasser les victimes mais d'arrêter ceux qui les ont frappées.

On renonce donc à la légitimation de notre «impuissance» supposée, au prétexte d'une Organisation des Nations unies dont la juridiction condamnerait à l'inaction. L'ONU n'est que la somme des inhibitions propres à ses Etats membres, et il est évident qu’une logique du consensus telle que le veto d’un seul peut être coercitif pour tous conduit inéluctablement à la paralysie. On pose dès lors cette question décisive: peut-on dans le cas présent, s'affranchir des Nations unies?

Répétons avec Jean Asselborn qu'on ne peut renoncer au multilatéralisme, aujourd’hui moins que jamais, quand le cas américain montre la cacophonie qu'est le concert des nations quand jouent en solo ses Etats les plus énervés. Et le multilatéralisme suppose des nations unies. Mais ne peut-on, contre Jean Asselborn, affirmer qu'il faut s'exonérer de l'union quand celle-ci mène à l'inaction?

L'Europe et l'Amérique ont osé cette transgression déjà. Quand l’OTAN, sans aval du Conseil de sécurité, frappa l’armée serbe au Kosovo. Et des signes indiquent que cette transgression pourrait bien advenir en Syrie aussi.

Parce qu'Emmanuel Macron à son tour a réitéré une ligne rouge: le recours à l'arme chimique, a-t-il répété cette semaine en Inde, est une surenchère que la France désormais ne permettra pas. Or Bachar al-Assad n'a pas reculé devant cette arme-là, et n'hésitera pas à en faire usage encore s'il le tient pour nécessaire. Et Macron alors ne pourra pas ne pas donner suite à sa mise en garde, sous le regard de la France et du monde, qui depuis le précédent Obama n'ignorent plus ce qu'il en coûte de tracer une ligne rouge et de rester inerte quand celle-ci est franchie.

Des frappes ciblées sont possibles. Sur les arsenaux où se forgent les bombes d'Al-Assad. Ce serait un ultime recours. Un signal. Une option qui n'est pas désirable, certes, mais qui, faisons-en le pari, va s'imposer dans les jours à venir. Parce qu'on ne peut, après sept années de tueries, laisser croire Al-Assad qu'il peut en commettre d'autres encore.