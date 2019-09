Die halbe Welt war auf den Beinen. Insgesamt sollen mehr als vier Millionen Erdenbürger in den sieben Kontinenten dieses Globus auf den Straßen gewesen sein. So auch in Afrika.

Afrika hat andere Probleme

Von LW-Korrespondent Johannes Diterich (Kapstadt) Hunderttausende drängelten sich in der australischen Universitätsstadt Melbourne, vor dem Londoner House of Parliament in Westminster, im New Yorker Stadtteil Manhattan oder auf dem Hamburger Jungfernstieg – insgesamt sollen mehr als vier Millionen Erdenbürger in den sieben Kontinenten dieses Globus auf den Straßen gewesen sein. Auch in Afrika fanden am vergangenen Freitag einige der mehr als 2500 Protestkundgebungen zur Klimaerwärmung statt: Doch auf dem zweitgrößten Erdteil der Welt wurden die Demonstranten nicht in Hunderttausenden oder Millionen, sondern im Dutzend gezählt ...