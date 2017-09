(dpa) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Verteidigungsminister James Mattis sind am Mittwoch zu einem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Das bestätigte der Sprecher der Nato- und US-Streitkräfte in Afghanistan, Bill Salvin.



Sie seien um kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) gelandet und träfen später am Tag mit Präsident Aschraf Ghani zusammen. Außerdem seien eine Pressekonferenz, Treffen in der US-Botschaft sowie Gespräche mit Nato- und US-Soldaten geplant. Salvin wollte sich zu der Länge des Besuchs aus Sicherheitsgründen nicht äußern.

Thema ist vermutlich die Umsetzung der neuen Afghanistanstrategie der USA, die US-Präsident Donald Trump vor etwas mehr als einem Monat verkündet hatte. Die sieht nach Jahren des Abzugs von US-Soldaten eine Aufstockung von rund 3000 Mann vor. Mehrere Nato-Länder hatten ebenfalls eine Verstärkung ihrer Präsenz angekündigt.

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit dem Abzug der meisten internationalen Soldaten Ende 2014 deutlich verschlechtert. Die radikalislamischen Taliban sollen nach Militärangaben mittlerweile wieder rund elf Prozent des Landes kontrollieren. Weitere knapp 30 Prozent sind umkämpft.