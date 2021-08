Das Pentagon spricht von "einer unbekannten Anzahl an Opfern" und einer "komplexen Attacke". Offenbar gab es mehrere Attentäter.

Mindestens sechs Tote bei Selbstmordattentat in Kabul

Das Pentagon spricht von "einer unbekannten Anzahl an Opfern" und einer "komplexen Attacke". Offenbar gab es mehrere Attentäter.

(dpa/tom) - Außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es zu einer oder mehreren Explosionen gekommen. Dem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby zufolge ereignete sich eine Explosion unweit des „Abbey Gate“, einem der Zugänge zum Flughafen, an denen Papiere kontrolliert werden.

Der Pentagon-Sprecher bestätigte im gleichen Tweet „mindestens eine weitere Explosion am oder nahe dem Baron Hotel, in der Nähe des Abbey Gate“. Er bezeichnete den Anschlag als „komplex“. Es habe dabei „eine Anzahl an Opfern“ gegeben, sowohl US-Soldaten als auch Zivilisten.

Bei dem Anschlag sind der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency am Donnerstag auf Twitter mit. Die Nichtregierungsorganisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort.



Taliban sprechen von 52 Verletzten

Angaben der militant-islamistischen Taliban zufolge sind bei dem Anschlag am Flughafen Kabul mindestens 52 Menschen verletzt worden. Es habe auch Tote gegeben, allerdings sei die Zahl noch unklar, sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Donnerstag dem lokalen TV-Sender ToloNews.



Vom Pentagon unbestätigte Medienberichte sprechen von elf Toten und zahlreichen Verletzten.

In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.

Stoltenberg entsetzt

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich entsetzt über die jüngsten Ereignisse in der afghanischen Hauptstadt geäußert. „Ich verurteile den grausamen Terroranschlag vor dem Flughafen Kabul auf das Schärfste“, teilte er am Donnerstag mit. Priorität der Nato bleibe es, möglichst schnell möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen des Anschlags und ihren Angehörigen.



Ein auf Twitter geteiltes Bild, das offenbar vom Inneren des Flughafengeländes aufgenommen wurde, zeigte eine große Rauchwolke. Der lokale Fernsehsender ToloNews veröffentlichte auf Twitter Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Verletzte in Schubkarren transportiert werden.

Der gut vernetzte afghanische Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer großen Menschenmenge in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet.

Nach der Explosion hätten US-Soldaten an einem anderen Flughafengate Tränengas eingesetzt, um die Menschen auseinander zu treiben, sagte ein Bewohner Kabuls, der an diesem Gate war. Er schätzte, zu dem Zeitpunkt seien dort 2.000 bis 4.000 Menschen gestanden. Mehrere Frauen und Mädchen seien durch das Tränengas verletzt worden.

Kein frühzeitiges Ende der Evakuierungsflüge

Das Ministerium war noch kurz vor diesem Zwischenfall Befürchtungen entgegengetreten, die Evakuierungsflüge der USA am Flughafen in Kabul könnten bereits mehrere Tage vor dem geplanten Abzug der amerikanischen Truppen enden. „Die Evakuierungsoperationen in Kabul werden nicht in 36 Stunden abgeschlossen sein“, schrieb Kirby am Donnerstag auf Twitter. Die USA wollten bis zum Ende der Mission weiter „so viele Menschen wie möglich evakuieren“. Bis zum Monatsende am kommenden Dienstag wollen die USA ihre Truppen aus Kabul abziehen.

Lage zunehmend dramatisch

Kein konkretes Datum für Ende von Evakuierungen Der Zeitplan der USA sieht eigentlich vor, alle Truppen bis zum 31. August abzuziehen.

Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt spitzt sich seit Tagen die Lage dramatisch zu. Unter Warnungen vor Terroranschlägen steuern die militärischen Rettungsflüge von dort auf ein Ende zu. Die deutsche Bundeswehr flog am Donnerstag mit einem ihrer letzten Evakuierungsflüge 150 weitere Menschen aus. Kanada, Belgien, Dänemark und Polen stellten die Evakuierungen bereits ein, die Niederlande planten das noch für Donnerstag, Frankreich für Freitag. Der Andrang am Flughafen stieg noch einmal. Verzweifelte Menschen dort hoffen nach der Machtübernahme der Taliban auf eine Chance, außer Landes und in Sicherheit gebracht zu werden.

Das US-Militär kontrolliert den Flughafen in Kabul und hat dort mehrere Tausend Soldaten stationiert, die den Evakuierungseinsatz absichern. Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen sehen sich die anderen westlichen Staaten nicht in der Lage, ihre Evakuierungsmissionen fortzusetzen.

