Afghanistan: l’ultime excursion de l’Armée rouge

Il y a 40 ans les troupes soviétiques entraient en Afghanistan. Dix ans de guerre pour une victoire impossible.

L’Amérique de Donald Trump s’apprête à retirer ses soldats d’Afghanistan, exaspérée par ce pays indéchiffrable et ses combattants invisibles. D’autres avant eux s’étaient cassé les dents sur les roches de l’Hindukush: les troupes soviétiques, qui entrèrent en Afghanistan le 27 décembre 1979, il y a quarante ans, et s’en retirèrent dix ans plus tard, bredouilles.

Le gouvernement communiste afghan en cette fin des années 70 est confronté à une guérilla d’obédience musulmane.

L’Union soviétique, inquiétée par la révolution islamiste qui sévit alors en Iran, décide de soutenir ce pays «frère», dans une zone frontalière qu’elle juge indispensable à sa sécurité ...