(mt/AFP) - Einen Monat nachdem die Affäre Grégory in Frankreich relanciert worden ist, wurde am Dienstag ein weiteres dramatisches Kapitel aufgeschlagen. Der Untersuchungsrichter Jean-Michel Lambert, der vor 1984 als erster mit der Untersuchung dieses Kindesmordes betraut worden war, wurde in Le Mans tot in seiner Wohnung aufgefunden. Lambert war damals ein unerfahrener Richter und vom Fall Grégory überfordert. Er selbst war zudem eine schillernde Figur - er träumte davon Literatur zu schreiben. Ihm wurde schließlich vorgeworfen, die Aufdeckung dieser Affäre vermasselt zu haben.



Eine Untersuchung soll nun den mutmaßlichen Selbstmord des Richters bestätigen. Er wurde in seiner Wohnung mit einer zugeschnürten Plastiktüte über dem Kopf aufgefunden.

Gerichtsfiasko



Wegen des Fiaskos in der Affäre wurde der Richter von den Medien "Le Petit Juge", der kleine Richter, genannt. Unter dem Titel "Le Petit Juge" hatte Lambert denn auch seinen ersten Roman verfasst. Sein letztes biografisches Werk trug derweil den Titel "De combien d'injustices suis-je coupable?".



Ein Porträt des Richters aus der Zeitschrift Libé, das veröffentlicht wurde, als der Richter 2014 die Magistratur in Frankreich verließ.