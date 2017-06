(AFP) - Im Rahmen der Mordaffäre Grégory ist das Ehepaar Jacob nach vier Tagen Untersuchungshaft in Dijon am Dienstag provisorisch und unter Kontrolle der Justiz aus dem Gefängnis entlassen worden. Dies teilte der Anwalt des Paars am Dienstag mit.

Jacqueline und Marcel Jacob, die Großtante und der Großonkel des 1984 ermordeten Grégory Villemin, waren am vergangenen Freitag im Zusammenhang mit neuen Verdachtsmomenten in dem Mordfall festgenommen worden. Beide sind über 70 Jahre alt.

Unterbringung an geheimem Ort

Die Staatsanwaltschaft hatte sich gegen eine Freilassung ausgesprochen. Das Ehepaar Jacob wird allerdings nicht in seinen Wohnort in den Vogesen zurückkehren, sondern an einem geheimen Ort untergebracht. Wohl zum Schutz der beiden Verdächtigen, denn im März 1985 war der tatverdächtige Cousin des Vaters von Grègory Villemin von dessen Vater erschossen worden, kurz nachdem auch er aus der Untersuchungshaft entlassen worden war.

Der Anwalt des Ehepaars zeigte sich am Dienstag zufrieden mit der Entscheidung des Untersuchungsrichters. Er sagte Medienvertretern in Dijon, die Beweise gegen seine Mandanten seien "schwach bis inexistent". Das Ehepaar habe in den vergangenen Tagen "die Hölle durchgemacht".