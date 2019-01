Bremens AfD-Chef Frank Magnitz wird von Vermummten attackiert und schwer verletzt. Die Ermittler in Deutschland gehen von einem politischen Motiv aus - Politiker finden nach der Gewalt klare Worte.

AfD-Politiker angegriffen und schwer verletzt

Bremens AfD-Chef Frank Magnitz wird von Vermummten attackiert und schwer verletzt. Die Ermittler in Deutschland gehen von einem politischen Motiv aus - Politiker finden nach der Gewalt klare Worte.

(dpa) - Ein Bundestagsabgeordneter der rechtspopulistischen AfD ist in Deutschland von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Der Angriff auf Frank Magnitz, der den Landesvorsitz der AfD in Bremen innehat, habe sich am frühen Montagabend im Bereich des Theaters am Goetheplatz ereignet, teilte die Polizei Bremen mit.

Aufgrund der Funktion des Geschädigten sei von einer politischen Motivation der Tat auszugehen. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft in der norddeutschen Hansestadt Bremen haben Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen nun dringend Zeugen.

Die Bremer AfD veröffentlichte ein Foto des Schwerverletzten auf ihrer Webseite und bezeichnete die Tat in einer Pressemitteilung als „sinnlosen, mörderischen Akt“. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht näher zum Gesundheitszustand des Politikers oder zu Details zum Überfall. Nach Angaben der Bremer AfD wurde Magnitz von drei Vermummten attackiert. Sie hätten Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und vor den Kopf getreten, als er auf dem Boden gelegen habe. Er liege nun schwer verletzt im Krankenhaus.

Zahlreiche Politiker verschiedener deutscher Parteien haben den Angriff sehr entschieden verurteilt.



Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb am Dienstag bei Twitter: „Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein - völlig egal, gegen wen oder was die Motive dafür sind. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung.“ Wer ein solches Verbrechen verübe, müsse „konsequent bestraft werden“.

Linke-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch erklärte, es gebe „keine Rechtfertigung für ein solches Verbrechen“. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir betonte, er hoffe, dass der oder die Täter bald ermittelt und verurteilt werden. „Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen.“

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs erklärte, Extremismus jeder Art sei „Mist“. Kahrs gilt als einer der schärfsten Kritiker der rechtspopulistischen AfD im deutschen Bundestag.