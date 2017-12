(dpa) - Bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Hannover sind mehrere Beamte und mindestens ein Demonstrant verletzt worden.



Unter anderem wurde ein Beamter am Samstagmorgen durch einen Flaschenwurf an der Hand verletzt, teilte die Polizei mit. Ein anderer wurde von einem Steinwurf am Helm getroffen, blieb aber unverletzt. Ein Demonstrant, der sich mit einem anderen an einer Metallpyramide festgekettet hatte, brach sich nach Polizeiangaben das Bein und kam ins Krankenhaus. Unterdessen formierte sich vor dem Kongresszentrum, wo der AfD-Parteitag am Vormittag begann, ein Demonstrationszug mit vielen hunderten Gegnern. Sein Ziel ist eine Zentralkundgebung im Zentrum der Landeshauptstadt.



Die Polizei setzte gegen AfD-Gegner Wasserwerfer ein. Demonstranten, die rund um das Kongresszentrum protestierten, hatten zuvor versucht, Zufahrtswege zu blockieren. Da einige Delegierte wegen der Proteste Probleme hatten, zum Veranstaltungsort zu gelangen, begann der Parteitag verspätet.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.