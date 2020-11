AfD nach Parteitag in zwei Lager gespalten

Die AfD tobt und bebt während ihrem Parteitag - aber sie scheut die klare Entscheidung zwischen rechtsaußen und bürgerlich-konservativ.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Man stelle sich vor, Robert Habeck würde seine Partei, die deutschen Grünen, in aller Öffentlichkeit einen „Zirkus Kunterbunt“ heißen. Oder Saskia Esken, seine Kollegin von der SPD, täte das. Oder einer der drei, die sich um den Chefposten der CDU bewerben. Der Kübel, aus dem die AfD Hohn über die Konkurrenz ausgösse, sprengte alle vorstellbare Dimension.

In Wirklichkeit aber ist es Jörg Meuthen - die sich bürgerlich gebende Hälfte des Chef-Duos der AfD - , der am Samstagmittag seine Partei in den Senkel stellt, dass es eine Art hat ...