AfD klagt gegen den Verfassungsschutz

Die Partei will verhindern, dass der Inlandsgeheimdienst öffentlich über die Beobachtung als "Prüffall" kommuniziert.

(mth) - Die AfD will dem deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) per Gericht verbieten lassen, öffentlich über die rechtspopulistische Partei als "Prüffall" zu kommunizieren. Dies berichtete am Mittwochabend die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine 97-seitige Klageschrift, die am 4. Februar an das Amtsgericht Köln ging und mehreren deutschen Medien vorliegt.

Das BfV hatt Mitte Januar bekanntgegeben, dass sie insbesondere den rechtsnationalen "Flügel" und die Jugendorganisation "Junge Alternative" der Partei genauer beobachten wolle. Ende Januar war zudem ein internes Gutachten geleaked worden, in dem Kontakte einzelner AfD-Funktionäre ins rechtsextreme Milieu aufgelistet wurden.

Von einem Verdachtsfall spricht der Verfassungsschutz, wenn seiner Auffassung nach „hinreichend gewichtige Anhaltspunkte“ dafür vorliegen, „dass es sich um eine extremistische Bestrebung handelt“. In ihrer Klageschrift argumentiert die AfD nun, dass das BfV die Partei nur als "Prüffall" sehe, was dem Vorstadium einer möglichen Beobachtung entspreche. Damit fehle es der Behörde an einer rechtlichen Grundlage, um "öffentlich-diskreditierend" über die Partei zu kommunizieren.