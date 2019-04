Obschon der AfD prinzipiell als größter Oppositionspartei ein Vizepräsidentenposten zusteht, bekam Mariana Harder-Kühnel erneut keine Merheit.

AfD-Kandidatin scheitert erneut bei Bundestags-Vize-Wahl

(dpa) - Die Abgeordnete der rechtspopulistischen AfD, Mariana Harder-Kühnel, ist bei der Wahl zur Vizepräsidentin des deutschen Bundestages auch im dritten Anlauf durchgefallen.

Die 44-Jährige bekam am Donnerstag in Berlin in geheimer Abstimmung nur 199 Ja-Stimmen, 423 Abgeordnete votierten gegen sie, 43 enthielten sich. Im dritten Wahlgang wäre nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig gewesen.

In den beiden vorausgegangenen Wahlgängen war die absolute Mehrheit der 709 Bundestagsabgeordneten nötig. Zu Beginn der Wahlperiode hatten die anderen Fraktionen bereits den AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser in drei Wahlgängen durchfallen lassen.

Nachdem ein Antrag der AfD abgelehnt wurde, die Sitzung nach dem Wahlgang für eine Stunde zu unterbrechen, verließ die Fraktion geschlossen das Plenum.

Der Alternative für Deutschland (AfD) steht als größter Oppositionspartei des Parlaments grundsätzlich ein Vizepräsidentenposten zu. Die Partei wurde im Frühjahr 2013 gegründet und ist inzwischen in allen 16 deutschen Landtagen vertreten.