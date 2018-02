Sherine Abdel-Wahab soll bei einem Konzert den Nil beleidigt haben. Laila Amir werden anzügliche Gesten in einem Video vorgeworfen. Sie sind nicht die ersten, denen für ihre Kunst eine Haftstrafe droht.

Ägyptische Sängerinnen zu Haftstrafen verurteilt

Sherine Abdel-Wahab soll bei einem Konzert den Nil beleidigt haben. Laila Amir werden anzügliche Gesten in einem Video vorgeworfen. Sie sind nicht die ersten, denen für ihre Kunst eine Haftstrafe in Ägypten droht.

(dpa) - Wegen eines anstößigen Musikvideos ist die ägyptische Sängerin Laila Amir zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass Amir in dem Clip unangemessene sexuelle Anspielungen mache, berichtete die staatliche Zeitung „Al-Ahram“. Der Regisseur sei zu sechs Monaten Gefängnis, ein männlicher Schauspieler in dem Video zu drei Monaten verurteilt worden. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden.

Das Video „Boss Ommak“ („Schau deine Mutter an“) war im Dezember veröffentlicht worden und hatte in einigen ägyptischen Medien Empörung ausgelöst. In dem Clip tanzt die Sängerin in einigen Szenen knapp bekleidet, während ihr ein Mann zuschaut. Der Titel reimt sich zudem auf eine in Ägypten bekannte Beleidigung.

Kunstlehrer gefeuert - weil er Kunstwerke erklärte

In einem ähnlichen Fall hatte ein Gericht in dem konservativen Land die Haftstrafe der Sängerin Shyma im Januar auf ein Jahr verkürzt.

In dem Popvideo, für das sie verurteilt wurde, ist die leicht bekleidete Sängerin vor einer Schulklasse aus Männern zu sehen. Sie leckt mit tiefrot geschminkten Lippen an einem Apfel und isst eine Banane. Dazu macht sie anzügliche Gesten.

"Trink lieber Evian"

Bereits am Dienstag war die Sängerin Sherine Abdel-Wahab zu sechs Monaten Haft verurteilt worden, weil sie bei einem Konzert den Fluss Nil beleidigt hatte. Bei einem Konzert in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten Fans im vergangenen Jahr gefordert, Abdel-Wahab solle den Song „​Have You Drunk From the Nile“ spielen. Sie verneinte mit den Worten: „Trink lieber Evian, dann bist du besser dran.“ Sonst werde der Fan noch krank.

Die Ägypter sehen ihre Identität sehr eng mit dem Nil verknüpft. In dem Land gilt der Strom als der Ursprung der Bevölkerung - das Schicksal des Flusses ist auch das des Landes.