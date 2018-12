In der Nähe der Pyramiden von Gizeh gab es am Freitag eine Explosion eine schwere Explosion in einem Touristenbus. Es wird mit Toten und Verletzten gerechnet.

Ägypten: Explosion in Touristenbus

In der Nähe der Pyramiden von Gizeh hat es am Freitag eine schwere Explosion einen Touristenbus zerfetzt. Wie das ägyptische Innenministerium bestätigte, sind zwei vietnamesische Touristen getötet worden, zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Der Sprengsatz soll auf der Straße gelegen haben und sei durch den darüberfahrenden Bus ausgelöst worden. Die Hintergründe sind noch unklar.