(dpa/jag) - Die EU-Kommission macht Ernst mit neuen Vorgaben für die Herstellung von Pommes Frites, Chips, Keksen und ähnlichen Nahrungsmitteln. Demnach gelten von Frühjahr 2018 an vor allem für Lebensmittelhersteller Auflagen, die den Gehalt an dem umstrittenen Acrylamid in gerösteten, gebackenen und frittierten Produkten reduzieren sollen. Aber auch für Backstuben oder Imbissbuden sind neue Vorgaben vorgesehen. Die entsprechende, europaweit geltende Verordnung habe die EU-Kommission am Montag endgültig angenommen, nachdem eine Einspruchsfrist abgelaufen war.

Acrylamid entsteht beim Rösten, Backen, Braten oder Frittieren vor allem bei besonders stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln und Mehl sowie Kaffee. In Tierversuchen wurde ein erhöhtes Krebsrisiko durch den Stoff nachgewiesen. Ziel der neuen EU-Regeln ist es, beim Garen möglichst wenig Acrylamid entstehen zu lassen.



Erhöhtes Krebsrisiko



Im April 2002 veröffentlichten schwedische Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer Studien, dass Acrylamid auf natürliche Weise bei starker Erhitzung von kohlehydratreichen Produkten wie Kartoffeln oder Getreideprodukten entsteht. Acrylamid wird dabei aus dem Eiweissbaustein Asparagin in Gegenwart von Zuckern gebildet. Es entsteht hauptsächlich beim Backen, Braten , Grillen und Frittieren und kann in Pommes frites, Chips, Knäckebrot, Kaffeebohnen und Keksen nachgewiesen werden. Ist der Wasseranteil im Lebensmittel hoch, entsteht weniger Acrylamid als bei "trockenen" Lebensmitteln.



Niedrigere Gar- und Brattemperaturen



Wie gefährlich die Substanz wirklich für die menschliche Gesundheit ist und ab welche Dosen, ist nicht geklärt. laut Weltgesundheitsorganisation WHO lassen Risikoabschätzungen jedoch darauf schließen, dass sein Verzehr zum allgemeinen Krebsrisiko beiträgt. Insbesondere der Umstand, dass Acrylamid in verschiedenen Lebensmittelproben in sehr hohem Masse nachgewiesen werden konnte, machte ein reglementarisches Einschreiten notwendig.

Da Acrylamid erst bei hohen Temperaturen entsteht, empfehlen die Experten möglichst niedrige Temperaturen und kurze Garzeiten beim Braten, Backen und Frittieren. Allgemein sollten starke Bräunung der Produkte oder gar Verbrennen vermieden werden. In der Friteuse sollten 175 Grad nicht überschritten werden.