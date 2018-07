Achtung (Riesen-)Baby

In Großbritannien dreht sich der US-Präsident so schnell um die eigene Achse, dass der ganzen Welt schwindelig wird. Dabei hat Trump ein klares Ziel vor Augen.

Zuerst der Eklat: In einem Interview mit der „Sun“ fällt der US-Präsident seiner britischen Gastgeberin in den Rücken. Dann die Kehrtwende ein paar Stunden später: Er habe keine Kritik an Theresa May geübt und er sei falsch verstanden worden.



Solche Manöver lassen den Beobachter sprachlos zurück. Sind sie eine Masche, gar eine Strategie, oder ist Donald Trump geisteskrank? Falls Letzteres zutrifft, darf man einem solchen Menschen eine derartige Verantwortung übertragen?



Auf dem NATO-Gipfel in Brüssel hatte er eine ähnliche Vorgehensweise an den Tag gelegt ...