Acht Tote bei Hausbrand in Paris

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung, eine Bewohnerin des Hauses wurde festgenommen. Die Feuerwehr kämpft im 16. Arrondissement bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen.

(dpa/afp) - Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Paris sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl könne aber noch steigen, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Man habe den Schaden in den oberen Stockwerken noch nicht abschließend beurteilen können, so ein Feuerwehrsprecher. Genau dort habe das Feuer aber am Heftigsten gewütet. Zahlreiche Bewohner hatten sich vor den Flammen auf das Dach des achtstöckigen Hauses geflüchtet.

Rund 30 Menschen wurden verletzt, sechs davon sind Feuerwehrleute. Die Ursache war zunächst unklar, mittlerweile gehen die Ermittler von einem kriminellen Hintergrund aus. Eine Frau, die in dem Haus wohnte, sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz am Dienstagmorgen.

This handout picture taken and released by the Paris firefighters brigade in the night of February 5, 2019 shows firemen spraying water as a fire burns in a building in Erlanger street in the 16th arrondissement in Paris. - A woman has been arrested over a deadly blaze that killed eight people in Paris and police are treating the fire as a possible arson attack, a prosecutor said early on February 5. (Photo by HO / BSPP - Brigade de sapeurs-pompiers de Paris / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BSPP" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

Die Feuerwehr musste das in den 1970er-Jahren erbaute Wohnhaus im 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt räumen. Sie kämpfte noch am frühen Dienstagmorgen gegen die Flammen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden geräumt. Den Angaben zufolge waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Das 16. Arrondissement ist ein wohlhabender Stadtteil, in dem sich auch zahlreiche Museen und Restaurants befinden.



"Paris ist in Trauer, die Bilanz ist erschreckend", twitterte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die auch selbst vor Ort war, am Dienstagmorgen,

Paris est en deuil ce matin après le violent #incendie survenu dans un immeuble du 16e arrondissement. Le bilan est terrible : au moins 7 Parisiennes et Parisiens ont perdu la vie, une trentaine d’entre eux sont blessés. #Paris16 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 5, 2019

Erst im Januar waren bei einer Gasexplosion in einem Haus mitten in der Pariser Innenstadt vier Menschen ums Leben gekommen - darunter zwei Feuerwehrleute. Zu der Explosion kam es damals in einer Bäckerei, Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert, einige waren einsturzgefährdet.