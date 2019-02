Noch nie war das Feld der Kandidaten auf eine Nominierung bei den US-Demokraten so früh so groß, als vor den Präsidentschaftswahlen 2020. Wort.lu stellt Ihnen die acht aussichtsreichsten Kandidaten vor.

Acht gegen Donald

Eric HAMUS Das Rennen ist eröffnet: Knapp ein Jahr vor den ersten Vorabstimmung zur US-Präsidentenwahl 2020 haben bereits 16 Vertreter der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten ihre Kandidatur angekündigt.

Trotz einiger prominenter Namen ist der Ausgang des Rennens noch weit offen: Laut einer jüngsten Umfrage der “Washington Post” zusammen mit dem Sender ABC, haben 56 Prozent der demokratischen Wähler noch keinen Favoriten. Und die, die einen haben, konnten sich nicht eindeutig auf einen Kandidaten einigen. Am stärksten schneidet mit neun Prozent in dieser Umfrage immer noch der ehemalige Vizepräsident Joe Biden ab, der sich bislang noch nicht zu einer Kandidatur geäußert hat.



Der 76-Jährige für viele Anhänger so etwas wie das Gewissen der Demokratischen Partei und kann sich als solches auch auf hohe Beliebtheitswerte stützen. Im letzten Update von “Morning Consult” liegt Biden beispielsweise mit 29 Prozent Zustimmung ganze sieben Punkte vor Bernie Sanders mit 22 Prozent, der gerade erst seine Kandidatur erklärt hat. Als nächste listet das Meinungsforschungsinstitut, das täglich den Puls der Wähler fühlt, um jeden Freitag ein Update zu veröffentlichen, die kalifornische Senatorin Kamala Harris, die mit 11 Prozent bereits etwas abgeschlagen auf Platz 3 rangiert.

Tatsächlich ist das Teilnehmerfeld bei den Demokraten so heterogen und breit gefächert, wie nie zuvor. Was zum Teil auch auf Bernie Sanders zurück zu führen ist, der 2016 mit seinen sozial angehauchten Themen noch Furore sorgte. Inzwischen sind seine Forderungen nach einem Mindestlohn, und Krankenversicherung für alle von fast allen anderen Kandidaten übernommen worden, was seiner eigenen Kandidatur nicht unbedingt entgegen kommt.

Sanders ist im Mainstream angekommen

Dennoch ist der Unabhängige, der sich bei Abstimmungen im Senat meist hinter die Demokraten stellt, noch einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Partei – wenn man nun vom extrem beliebten Joe Biden absieht. Sanders, der selbst ein Jahr älter ist als der ehemalige Vizepräsident, konnte in den ersten zwölf Stunden nach seiner Absichtserklärung mehr als vier Millionen Dollar an Wahlkampfspenden sammeln.

Vier Millionen Dollar konnte Bernie Sanders in den ersten zwölf Stunden nach seiner Absichtserklärung an Wahlkampfspenden sammeln. AFP

Knapp 150 000 Einzelpersonen hätten seine Kandidatur für die Nominierung der Demokraten unterstützt, so Sanders. Bislang war die größte Spendensammlerin am ersten Tag einer Kampagne in dem aktuellen Präsidentschaftsrennen die kalifornische Senatorin Kamala Harris. Sie hatte in den ersten 24 Stunden ihrer Präsidentschaftsbewerbung 1,5 Millionen Dollar eingenommen. Dennoch befürchten viele Experten, dass Sanders, der sich selbst einen demokratischen Sozialisten nennt, aus oben genannten Gründen Opfer seines eigenen Erfolges wird.

Und die jungen und liberaleren Wähler, die sich 2016 noch aus Begeisterung und Trotz gegenüber dem Establishment dem Senator aus Vermont angeschlossen hatten, haben 2020 quasi die Qual der Wahl. Mit Harris, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Kirsten Gillibrand und Tulsi Gabbard haben gleich fünf bereits kandidierende Frauen den aktuellen Umfragen zufolge eine Chance auf die Nominierung. Mit dem ehemaligen Offizier Pete Buttigieg, aktuell Bürgermeister von South Bend, Indiana, kandidiert erstmals auch ein bekennender Homosexueller für eine Nominierung einer großen Partei.

In den Startlöchern

Und mit dem unglaublich beliebten Joe Biden, dem ehemaligen Bürgermeister von New York Michael Bloomberg, sowie Beto O'Rourke, die junge, dynamische Mischung aus Obama und John F. Kennedy, die es fast schaffte, Senator Ted Cruz im republikanisch angehauchten Texas das Amt streitig zu machen, stehen noch große Namen in den Startlöchern. Eine Kandidatur dieser drei Politiker würde sämtliche Prognosen wieder auf den Kopf stellen.

Biden ist mit seiner entspannten, gesetzten Art das absolute Kontrastprogramm zu Donald Trump. Als Mann der Mitte erfreut er sich hoher Beliebtheit bei den so wichtigen Wechselwählern und könnte sogar eine Alternative für frustrierte Republikaner darstellen. Der ehemalige Vizepräsident reitet immer noch auf einer Welle der Popularität und könnte sowohl vom Obama-Faktor profitieren als auch von seinem breiten Netzwerk, das er sich in seinen 45 Jahren in der US-Politik aufgebaut hat.

Der US-Präsident ist auch "Commander-in-Chief" der amerikanischen Streitkräfte. Von seinen Anhängern wurde Ex-Vizepräsident Joe Biden liebevoll "Uncle-in-Chief" genannt. Joe Castro/AAP/dpa

Ähnliches gilt auch für New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg. Der US-Unternehmer wurde lange Zeit nicht ernst genommen als Politiker, vor allem da er in New York als Republikaner nach seiner Wahl 2001 eine durchwegs demokratische Linie vertrat. Bei den Wählern kam gut an, dass er sich nur ein symbolisches Gehalt von einem Dollar auszahlen ließ. Zwei Jahre nach seiner Wiederwahl im Jahr 2005 kam Bloomberg auf 70 Prozent Zustimmung bei den Bürgern - absolute Traumwerte für einen US-Politiker. Im Juni 2007 trat er aus der republikanischen Partei aus und wurde 2009 als Unabhängiger wieder gewählt. Seit Oktober 2018 ist Bloomberg bei den Demokraten registriert, ws die Gerüchte einer Kandidatur wieder anfeuerte. Auch wenn seine Politik durchwegs liberal anmutete, so könnte seine politische Sprunghaftigkeit durchaus zu einem Problem für ihn werden.

Er ist jung, clever und charismatisch: Beto O'Rourke ist seit den Zwischenwahlen im November 2018 einer der Hoffnungsträger der demokratischen Partei. In Umfragen der progressiven Gruppierung MoveOn, lag der begnadete Redner im Dezember 2018 knapp vor Joe Biden bei der Frage, wen sich die demokratischen Wähler als Kandidaten wünschen. Der 46-jährige Ex-Abgeordnete aus Texas hatte es in den Zwischenwahlen fast fertig gebracht, im tief konservativ angehauchten Texas den republikanischen Amtsinhaber Ted Cruz vom Senatorensessel zu verdrängen. O'Rourke musste sich mit 48,3 zu 50,9 Prozent der Stimmen aber knapp geschlagen geben. Mit der Unterstützung von Zehntausenden Kleinspendern hatte es der Politiker in diesem Wahlkampf binnen Wochen auf unglaubliche 60 Millionen Dollar gebracht. Mit einer leidenschaftlichen Rede vor der Grenze in El Paso gegen Trumps Mauer konnte sich der Demokrat Mitte Februar wieder in Stellung bringen.

Die aussichtsreichsten Kandidaten

Bernie Sanders hat den aktuellen Umfragen nach die besten Chancen, als Kandidat der US-Demokraten am 3. November 2020 bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten. Einer jüngsten Emerson-Umfrage nach käme Sanders bei den Vorwahlen in New Hampshire im Februar 2020 sogar auf 27 Prozent, zwei Prozentpunkte vor Joe Biden, der seine Kandidatur noch nicht angekündigt hat. Sanders ist vor allem bei jungen Leuten beliebt. Sein Vorteil ist das breite Netzwerk, das er sich in seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf 2016 aufbauen konnte. Außerdem ist Sanders kein Outsider mehr, sondern ein Aushängeschild der Demokraten – und das als Unabhängiger. Sein Ruf als Sozialist macht ihn aber auch angreifbar: In den USA wird Sozialismus immer noch mit Kommunismus gleich gestellt. Kamala Harris konnte bereits als Generalstaatsanwältin des Bundesstaats Kalifornien mit ihrer strengen Haltung vor allem gegenüber Banken punkten. Auch hat sie die Kontroverse nie gescheut, weshalb amerikanische Medien ihr ein gewisses Star-Potenzial bescheinigen. Die 54-jährige Afroamerikanerin vertritt Kalifornien seit Januar 2017 im US-Senat und fiel dort vor allem mit einer kompromisslosen Linie auf, vor allem gegenüber Donald Trumps Kandidaten für die Regierung und den Obersten Gerichtshof. Harris hat ein Ohr für die grüne Basis der Demokraten, ohne die Mittel- und Arbeiterklasse zu vernachlässigen. Elizabeth Warren war am 9. Februar die erste von etlichen Toppolitikerinnen, die ihre Präsidentschaftsambitionen publik machte. Zuvor hatte sie bereits mehrfach öffentlich mit der Bewerbung kokettiert. Die 69-jähirge Senatorin und Juristin aus dem Bundesstaat Massachusetts läutete ihre Kandidatur mit dem Aufruf ein, dass es nun an den Frauen sei, Washington zu erobern. Sie ist als Verfechterin der Mittelklasse bekannt, gibt sich bei anderen großen Themen, wie dem Gesundheitssystem, dem Mindestlohn und dem Umweltschutz kompromissbereit. Von allen Kandidaten hat sie wohl den größten Aufwand betrieben, um ihre Möglichkeiten auszuloten. Für Aufsehen sorgte sie, als sie mit einem DNA-Test ihre indianischen Wurzeln beweisen wollte. Das könnte ihr noch teuer zu stehen kommen. Cory Booker hatte den guten Riecher, seine Kandidatur zu Beginn des „Black History Month“ bekannt zu geben, was ihm viel freie PR einbrachte. Der 49-jährige Senator von New Jersey und ehemalige Bürgermeister von Newark ist ein begnadeter Redner und könnte damit eine Welle der Euphorie auslösen, wie Obama bei den Wahlen vor elf Jahren. Seine größte Stärke ist auch seine Schwäche: Booker ist einer der liberalsten Politiker Amerikas, was ihn für Wechselwähler nicht sonderlich interessant macht. Sollten sich Joe Biden und Beto O'Rourke zu einer Kandidatur entscheiden, dürfte es für Booker schwer werden, die ersten Primaries zu überleben. Kirsten Gillibrand hat ihre Kandidatur an prominenter Stelle angekündigt: in der Sendung des liberalen Darlings und Talkshow-Gastgebers Stephen Colbert. Zwar ist sie noch nicht über das Stadium eines explorativen Komitees heraus, jedoch besteht an ihren Absichten kaum noch Zweifel. Die 52-jährige Senatorin aus New York konnte sich vor allem mit ihren Wortmeldungen im Zusammenhang mit der #MeToo-Kampagne einen Namen machen und hat sich bereits mehrmals öffentlich für ihre ehemals negative Haltung gegenüber der Einbürgerung entschuldigt. Das kommt gut an. Weniger gut kommen aber ihre engen Verbindungen zur Wallstreet beim Wähler an. Amy Klobuchar ist die vierte Frau im Bunde, die ein ernstes Wörtchen um die Präsidentschaftkandidatur der US-Demokraten mitreden könnte. Im Gegensatz zu ihren Kontrahenten punktet die 58-jährige Senatorin weniger mit hochtrabenden Versprechen sondern dämpft die Erwartungen des Wählers, was Wahlgeschenke angeht. Was ihr wiederum den Respekt vieler Politbeobachter und Journalisten einbringt. Ihre Ankündigung machte sie inmitten eines Blizzards in ihrem Heimatstaat Minnesota, womit sie ihre Unnachgiebigkeit unterstrich. Sie ist Praxis orientiert, aber auch autoritär. Jüngste Enthüllungen, sie sei mehr als unangenehm gegenüber ihren Mitarbeitern gewesen, könnten ihr rasch einen Strich durch die Rechnung machen. Er ist derzeit die größte Unbekannte unter den Top-Demokraten: Pete Buttigieg, der Jungbürgermeister von South Bend im US-Bundesstaat Indiana. Auch er ist noch in der explorativen Phase seiner Bewerbung, doch bringt der 37-jährige Militärveteran so ziemlich alles mit, was man braucht, um eine erfolgreiche Kandidatur in der Demokratischen Partei des 21. Jahrhunderts zu starten. Als junger Bürgermeister hat er seine marode Stadt wieder auf die Erfolgsspur geführt, hat sich aber nicht vor dem Dienst an der Waffe gedrückt und war zwischendurch sieben Monate in Afghanistan im Einsatz. Buttigieg ist jung, smart und offen homosexuell. Es sei an der Zeit für mehr Kühnheit, meint Mayor Pete, wie Buttigieg ("Buht-Edsch-Edsch") wegen seines unaussprechlichen Namens in South Bend genannt wird. Julián Castro hat trotz seines noch jungen Alters bereits viel Erfahrung im Politzirkus von Washington sammeln können. Der ehemalige Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsminister von Präsident Obama war einer von drei Kandidaten fürs Amt des Vizepräsidenten unter einer Präsidentin Hillary Clinton. Doch entschied sich die Kampagne vor allem wegen seines noch jungen Alters von damals 41 Jahren gegen Castro und für Senator Tim Kaine. Castro ist derzeit der einzige Latino im Bunde der demokratischen Kandidaten, was ihm vor allem in der aktuellen Diskussion um die Einwanderung wertvolle Zeit im Scheinwerferlicht bringt. Der smarte Politiker und ehemalige Bürgermeister von San Antonio, Texas, gilt als eine der größten Hoffnungen der demokratischen Partei. Ihm werden aber Schwächen bei der Spendengelderbeschaffung nachgesagt, eine überaus wichtige Fähigkeit im US-Wahlkampf.

8 2016 war Bernie Sanders noch als Aussenseiter angetreten. Dieses Mal ist er einer der Favoriten. AFP

