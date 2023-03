In Berlin sieht es so aus, als würde der Wahlgewinner Kai Wegner von der CDU nun doch zum Regieren kommen - und zwar mit der großen Wahlverliererin SPD.

Berlin-Wahl

Ach weeßte - dit iss schon bissken arg mutlos, wa?

In Berlin sieht es so aus, als würde der Wahlgewinner Kai Wegner von der CDU nun doch zum Regieren kommen - und zwar mit der großen Wahlverliererin SPD.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Den Grünen fällt, wie man so sagt, das Lächeln aus dem Gesicht. Fast sechseinhalb Jahre lang haben sie Berlin mit der SPD regiert, erst als kleinster, dann als fast gleich starker Partner in einem Dreierbündnis, das immer die Linke komplettierte - und jetzt erfahren sie aus der Zeitung, dass die SPD Schluss gemacht hat. Klingt ein bisschen nach dem Ende früher Teenagerlieben. Ist aber ganz ernste Politik. Es geht immerhin um die deutsche Hauptstadt. Es geht um Macht, natürlich. Und dann geht es auch um die Regierungskonstellation, von der er es heißt, sie sei, in diesen Zeiten, eine, die sich aufdränge, mindestens: Schwarz-Grün.

In Berlin - dem Bundesland - tut sie das unübersehbar. Hier ist am 12. Februar die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt worden; beim Original am 26. September 2021 hatte Chaos geherrscht, zu wenige Stimmzettel, dafür viel zu lange geöffnete Wahllokale, nur unter anderem. Bei der Wiederholung ist die SPD brutal abgeschmiert, von der, wenn auch knapp, führenden Partei auf gerade noch so Platz zwei. Fast zehn Prozent hinter der CDU. Und 53 Stimmen vor den Grünen. 53 - in einer 3,7-Millionen-Stadt.

Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch (r.) kritisierte ein mögliches Zweierbündnis aus SPD und CDU. Foto: dpa

Wenn man es genau nimmt, wird nun Bettina Jarasch, die grüne Spitzenfrau, wegen 53 Stimmen nicht Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Sie hätte, das ist klar, alles versucht, die Koalition mit SPD und Linken zum Weiterregieren zu bringen. Die Linken wären sofort dabei gewesen, die SPD, nach kurzem Schock und anschließender Trauer, wohl auch.

Nun jedoch liegt die SPD vorn - aber sie ist die Verliererin der Wahl. Der Gewinnerin, der CDU, fehlen zwar keine Stimmen, aber ein Partner. Es beginnt das große Sondieren. Die SPD redet mit Grünen und Linken, ihren aktuellen Koalitionären. Die CDU redet mit der SPD und mit den Grünen. Einmal, zweimal - unterdessen schießen die Gerüchte ins Kraut. Meisterin im Durchstechen dabei - die SPD, featuring Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin. Und dann kommt der Donnerstag, am Nachmittag will die CDU bekanntgeben, mit wem sie über eine Koalition verhandeln will. Am Vormittag melden die Berliner Zeitungen, dass die SPD sich für die CDU entscheidet.

Das Selbstverständnis der SPD

Das ist typisch. Die SPD in Berlin hat ein Selbstbewusstsein, dessen Rechtfertigung ihr egal ist. Am Tag nach der Wahl ist in der notorisch linkslastigen Partei ein Putsch gegen die im SPD-Maßstab grundkonservative Giffey im Ansatz gescheitert. Ein paar Vernünftige hatten verstanden, dass damit jede Chance auf ein Überleben mit Macht vorbei sein würde. Das aber hält die Berliner Sozialdemokratie für gott- oder von sonst einer Kraft gegeben: dass sie regiert.

Von den 71 Jahren, seit es das Abgeordnetenhaus gibt, Senate und einen Regierenden Bürgermeister, war die SPD gerade mal neun und zwei Monate nicht an der Macht. Mit der CDU hat sie von Ernst Reuter an - „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt“ - gemeinsame Sache gemacht, Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot, egal. Und dass sie gerade eine historische Niederlage kassiert hat? Pfeif’ drauf.

Bei der CDU, wo sie Grund hätten, wenigstens schon mal ein bisschen machtbesoffen zu sein - machen sie in Nüchternheit.

Bei der CDU, wo sie Grund hätten, wenigstens schon mal ein bisschen machtbesoffen zu sein - machen sie in Nüchternheit. Das hat, einerseits, damit zu tun, dass sie sich erst freuen wollen, wenn Kai Wegner, ihr Spitzenkandidat, wirklich ins Rote Rathaus einzieht. Und andererseits mit Wegner selbst: 50 Jahre alt, Versicherungskaufmann, politische Karriere vom Grundschulsprecher über JU-Kreisvorsitzenden, Oppositionschef im Abgeordnetenhaus zum Mitglied des Bundestags. Selbst viele der eigenen Leute haben ihm nichts zugetraut, schon gar nicht, dass er siegen könnte. Noch knapp vor der Wiederholungswahl hat Friedrich Merz, der Bundeschef, versucht, Wegner durch Jens Spahn ersetzen zu lassen. Und ist damit wohl weniger an Wegner gescheitert als am eigenen Ungeschick.

Grüne: „Diese Respektlosigkeit“

Inzwischen bescheinigen Wegner selbst seine Gegner in der CDU, dass er alles richtig gemacht hat bei seiner Kandidatur und danach. Ganz sicher haben ihm die Silvester-Randalierer geholfen. Und die Chaos-Wahl. Und dass Giffey den dafür verantwortlichen Senator Andreas Geisel nicht feuerte, als der nicht von selbst zurücktrat.

Am Donnerstagnachmittag, als die SPD längst vom Verhandeln redet und die Grünen von „dieser Respektlosigkeit“ der SPD, zieht die CDU ganz offiziell nach. Die Grünen, heißt es halboffiziell, seien zwar sympathischer und vertrauenswürdiger; inhaltlich aber tue man sich mit der SPD leichter.

Nach dem großen Aufbruch, den Wegner versprochen hat, klingt das nicht. Und sollte man die Stimmung unter dem Himmel von Berlin in einen Satz fassen, dann lautet der: Ach weeßte - dit iss schon bissken arg mutlos, wa?

